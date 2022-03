Se acabó el tiempo para preámbulos, más de un año de discusión pública llega al momento final. Estamos a tres días de que el Uruguay tome una decisión trascendente para su futuro. De color cielo son los defensores de esta ley impulsada por el gobierno de coalición firmada en el compromiso por el país del año 2019. Del otro lado están quienes optarán por derogar dicha norma con el objetivo único, no tengan dudas, de quitarle su principal herramienta a la administración liderada por el Presidente Lacalle Pou. Nuestra Constitución establece que un gobierno debe durar 5 y no 2 años como el Frente Amplio y PIT-CNT pretenden, haciéndonos cambiar de rumbo a mitad de camino, porque todo es parte de un proceso y los cambios no se dan de un día para el otro sino en un periodo quinquenal.

En motivo al acto cívico que nos someteremos el próximo domingo en este referéndum es que dejamos al lector 10 razones para votar NO.

-Porque se va a respaldar a quienes nos protegen dándole herramientas jurídicas para que la policía no deba actuar en inferioridad de condiciones frente a la delincuencia.

-Porque se jerarquizará la figura del policía, a quien ya no se podrá agraviar, amenazar o atentar contra él, ya que eso será considerado un delito.

-Porque habrá penas más severas para los delitos de narcotráfico.

-Porque cambia la gobernanza del sistema educativo, fortaleciendo el funcionamiento de los centros educativos.

-Porque jerarquiza la formación docente, dándole al Consejo de Formación en Educación el respaldo legal que no tenía hasta ahora.

-Porque agiliza y facilita el sistema de adopciones, dándole oportunidades a niños sin hogar y a quienes permanecen por años a la espera de una resolución burocrática.

-Porque se reconoce el derecho a la portabilidad numérica, otorgando al usuario la conservación de su número telefónico independientemente de la prestación de servicio que éste elija.

-Porque se declaran ilegítimos los piquetes y se garantiza la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público.

-Porque permite que el trabajador ejerza libremente su derecho a acceder al lugar de trabajo y su derecho a trabajar, en caso de conflictividad laboral.

-Porque elimina la obligación del cobro del sueldo a través del sistema financiero dejando en libertad al trabajador para elegir el medio de pago que más le convenga.