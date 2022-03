A cuatro años del Femicidio de Olga Acosta y del Agente Farinha

El caso de Olga Costa, una mujer de 44 años de Salto, se convirtió tristemente en el quinto femicidio del 2018 y fue perpetrado el jueves 8, en el Día Internacional de la Mujer por su expareja. No murió sola. Junto con ella no se suicidó el asesino —como sucede en muchas ocasiones—, sino que también le quitó la vida a uno de los policías, el Agente Fernando Farinha, que estaba encargado de custodiarla, luego de que ella realizara una denuncia por violencia de género el día anterior y pidiera a gritos no volver a su casa porque sabia que su ex pareja la iba a matar.

El femicida, Cleomedes Medina, de 60 años, y Olga Costa se habían separado hace un mes, luego de que ella no soportara más los malos tratos, tras cuatro años de convivencia. El miércoles realizó una denuncia y por disposición judicial, considerando que ya había realizado amenazas de muerte en 2016 y era considerado peligroso, se decidió que la mujer debía recibir custodia policial. La ausencia de apertura en el refugio de intendencia, recordemos que en ese momento la Intendencia tenía 2, y los dos cerrados, por responsabilidad de él intendente Andrés Lima y Nelly Rodríguez (Directora de Género). Medina mató a Olga con una escopeta recortada de caza. Disparó dos veces en la cabeza y luego asesinó a Farinha uno de los policías que intentó detenerlo de un disparo en el pecho.

Un día para no olvidar, para pensar en esas dos vidas que Medina arrebató y que la ausencia de compromiso, responsabilidad y articulación desde intendencia y Mides, ayudó.!! En lo personal hace cuatro años que en esta fecha no puedo dejar de pensar en la desidia, la ausencia de compromiso, que se llevó estas dos vidas…