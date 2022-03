Belén explotó!

Días atrás informamos por acá que el Municipio de Belén en su aniversario, había realizado una agenda de espectáculos y actividades, acordes con las que se desarrollan en la región. Con artistas como Matías Valdez, Luana, Braaulio Asanelli, grupos de folclore, actividad de ruedo, ferias.

Esta imagen de portada es una de sus noches en que actuó Luana, Parque Gabinito del Municipio de Belén, impresionante realmente.

Y acá es cuando tenemos que decir que no es tan difícil, no lo es, con recursos acotados, con trabajo, compromiso, y la importancia de jerarquizar no sólo la fiesta, sino la comunidad. Felicitaciones Belén!