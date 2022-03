Burutarán: “El referéndum fue más importante de lo que imaginamos”

El contador Martín Burutarán, del espacio Creer del Partido Nacional, dijo que cada “segundo, cada minuto del esfuerzo que hicimos en esta campaña del referéndum, valió la pena”, habida cuenta de lo que entiende fue confirmar el respaldo al gobierno nacional.

Burtarán hizo mención a hechos de intolerancia como los ocurridos en Montevideo donde jóvenes militantes colorados fueron agredidos cuando se disponían a cenar y celebrar la victoria del NO, por manifestantes de la postura contraria, “si uno no piensa como algunas personas no pueden vivir en este país y hay muchos integrantes de la coalición de izquierda que fogonean la grieta. Pasa en Montevideo y pasa en todos lados, a mi me apedrearon el domingo a la mañana. Por eso es que el otro día hablando con mi señora después de quince días de no estar en casa le dije que valía la pena, el esfuerzo, la energía que le pusimos a todo esto. Es mucho más que un simple referéndum, esto marca el apoyo a un gobierno, a una coalición luego de 15 años de gobiernos de izquierda y a dos años el presidente y el gobierno recibe el mismo respaldo que en esa oportunidad. Por eso pasa el tiempo y más valor adquiere esto”.

Burutarán manifestó, además, que “la democracia parece servirle a la izquierda cuando los resultados le son favorables sino no. Cuando conocimos el resultado sentimos aquello del deber cumplido a pesar del cansancio de toda la jornada y la cantidad de kilómetros que hicimos durante el día. El tiempo nos va a mostrar que este referéndum fue más importante de lo que imaginamos”.