Corte Electoral informa

COMUNICADO DE LA CORTE ELECTORAL

El acto de referéndum contra 135 artículos de la Ley Nº 19.889 del 9

de julio de 2020 se llevará a cabo el domingo 27 de marzo de 2022

El horario de votación será de 8 a 19:30 hs.

El voto será secreto y obligatorio para todos los habilitados, no existe

límite de edad para que exonere la obligatoriedad del voto. El

documento válido para emitir el sufragio es la credencial cívica.

Quienes deseen hacer lugar al recurso se pronunciarán por “SI”

utilizando una hoja de votación de color rosado, que llevará impresa

en tinta negra el escudo nacional, la expresión “SI” en forma

destacada, la leyenda “Voto por SI el recurso de referéndum contra

135 artículos de la ley Nº19.889 de 9 de julio de 2020” y la fecha de

celebración del acto de referéndum.

Quienes deseen no hacer lugar al recurso se pronunciarán por “NO”

utilizando una hoja de votación de color celeste, que llevará impresa

en tinta negra el escudo nacional, la expresión “NO” en forma

destacada, la leyenda “Voto por NO el recurso de referéndum contra

135 artículos de la ley Nº19.889 de 9 de julio de 2020” y la fecha de

celebración del acto de referéndum.

Se considerará voto en blanco aquellos votos cuyos sobres no

contengan hojas de votación del acto que se celebra. Estos votos

constituirán un voto válido y los mismos serán considerados votos

por NO.

Se considerará voto anulado cuando aparezcan dentro de un sobre:

-hojas de votación por el SI y por el NO

-hojas de votación acompañadas por objetos extraños

-hojas de votación rayadas, testadas o con roturas o dobleces que

por su entidad denoten la intención del elector de identificar su voto

-tres o más hojas idénticas.

En la página web de la Corte Electoral está disponible un “buscador”

donde los electores podrán informarse sobre el circuito en el que les corresponde votar.