Decidir por uno mismo es sagrado

De cara al referéndum del próximo 27 de marzo, las empresas encuestadoras manejan un alto porcentaje de indecisos a falta de muy pocos días para un nuevo acto eleccionario en el país.

Los motivos pueden ser diversos, dispares o claramente intencionales de quienes son consultados y no responden por no desnudar su intención a la hora de ingresar al cuarto oscuro.

Si es real que el hecho de no ser una elección de partidos o de candidatos el comportamiento puede ser todo un misterio.

En Salto se observa si una postal en los promotores del SI en donde aparecen siempre los mismos dirigentes a nivel medios y escasas listas trabajando en la calle, en los barrios, desnudándose la ausencia de militancia de connotados dirigentes de la izquierda departamentales.

Volviendo al inicio, son los indecisos exactamente indecisos?. O son esos votantes fluctuantes a los que nos les pesa decidir para un lado o para el otro cuando el tema así lo amerite pero sin manifestarse?.

Es un misterio a develarse el próximo 27 aunque parece ser que la discusión se centra en aspectos que hacen a las sensaciones que los uruguayos tenemos con 20 meses de vigencia de la LUC en nuestro país. Cuanto daño nos hizo si es que nos hizo y cuantos beneficios nos trajo si es que los trajo. Será sin tomar postura para un lado ni para el otro, un voto que lejos de ser del corazón será de la convicción en la valoración de los aspectos antes mencionados. Quienes dudan podrán tener desconocimiento de muchos de los artículos que componen la LUC pero paralelamente se plantea la convivencia en la cotidaneidad de los grandes temas que están hoy en discusión.