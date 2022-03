Dos años de Pandemia y vamos por el abrazo…

Como empezar a escribir y recordar dos años de historia en nuestro país que nos angustió, nos entristeció y nos movilizó. Como evaluar o analizar dos años de pandemia, que nos atravesó, sin lagrimear…

Recordar aquel 13 de marzo del 2020 donde comenzó todo. En el medio, el desconocimiento, improvisar, recurrir a los sabios, el GACH, bajar desde el Gobierno Nacional una línea de trabajo en todos los frentes, sanitarios, social, económico y porque no, político. Vacunas, plan, monitor Covid, camas, terapia, oxigenadores, contagio, primera línea, «cuarentena obligatoria» o libertad, «el espejo es Argentina», llegadas de vacunas, distribución, seguro de paro parcial, subsidios, Ollas, comedores, libertad.

Muertes, despedidas tristes, sorpresivas, angustiantes, la Delta, la P1, Ómicron y angustias de amigos que no están, familiares que no volverán, compañeros y compañeras de trabajo que hacen falta, mucha falta.!!.

Vacíos enormes en el corazón sin dudas, pero seguimos, con fuerza, con garra, con muchas ganas, agradecidos de la vida, del hoy poder estar, de contar y ser testigos que, somos más que un voto, que un No o un Sí, somos el abrazo que nos debemos, que podemos, que queremos. Somos los que renacemos y sentimos, por eso hoy a dos años, desde este medio, el abrazo compartido, gigante a cada uno de los que en dos años, no pudimos… Familiares, amigos, y a los que nos salvaron la vida, los Salinas, Rando, Medina, el GACH entero, Rosita Blanco, cada enfermera, enfermero, auxiliar, chófer, administrativo, a los medios de comunicación que dieron para adelante, no los «mala leche» que los hubo en Salto y hoy son como la hermana de la coneja, «en el este se pasea», y nos olvidamos de esas guardias en la puerta del hospital, mintiendo y vapuleando siempre a los que ahí adentro estaban dejando literalmente su vida. Al Presidente de la República que no le pesó tomar decisiones, que bajó línea, que consultó, pero también escuchó, gracias!

Dos años para no olvidar, eso seguro, pero también ahora, para abrazar.!!