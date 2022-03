El día después: ¡Ganó el país!

En el día después uno realiza los primeros análisis, mira la foto de la decisión de la gente, y se le vienen a la cabeza muchos momentos de la campaña. El día después también tiene eso bien de Uruguayo, que es el de saludarnos con respeto, pese a que pensemos distinto. Cuidar de eso, depende de todos y más aún de los que tenemos responsabilidades públicas.

Por eso es que en este pequeño análisis voy a hacer algunas puntualizaciones. Hay dos cosas que duelen y uno sinceramente lamenta. Nosotros lamentamos profundamente que se haya elegido el camino de la mentira, de la mentira alevosa para tratar de argumentar en favor de la derogación de los 135 artículos de la LUC.

Nosotros lamentamos que por segunda vez consecutiva en este País, uno o varios dirigentes de una fuerza política se suban a un escenario luego de conocido los resultados y NO se asuma la derrota, eso no le hace bien a la democracia. No está bueno buscar justificaciones, sin ser claro al momento de asumir algo que todos sabíamos y qué decirlo le hace bien al País, porque es de las más sanas costumbres Republicanas que quienes nacimos en el Uruguay tenemos. Ojalá no se nos vuelva costumbre, tenemos que respetar la democracia ante todo.

Creo firmemente que la mayoría de los Uruguayos nuevamente le dijo NO a esa forma de entender el País, no de los que votaron al SÍ, no a los militantes comprometidos, sino a quienes lideran hoy al Frente Amplio y al PIT CNT, a ellos nuevamente los Uruguayos les dijeron NO es por ahí.

Y para finalizar estas palabras, solo me resta decir GRACIAS a todos los militantes Creer, por el sacrifico, por la entrega, por el amor que le ponen a lo que hacen y por la confianza que depositan en mis hombros, que no es más ni menos que una gran responsabilidad.

Hoy el País continúa, el Gobierno sigue trabajando con toda sus herramientas por lo que soñamos y nosotros vamos a seguir bien cerquita de la gente como lo hemos hecho siempre.

¡La lucha comienza todos los días de nuevo, por lo tanto comienza hoy!

Facundo Marziotte

Edil Partido Nacional