Hoy juega la Celeste!

La selección uruguaya, ya clasificada al Mundial de Catar 2022, enfrentará este martes a Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo por la última fecha de las Eliminatorias. EL partido comenzará a las 20.30 horas al igual que todos los otros duelos de la última jornada: Perú vs. Paraguay, Venezuela vs. Colombia, Bolivia vs. Brasil y Ecuador vs. Argentina. A esto, para cerrar la tabla de posiciones, hay que sumarle el Brasil-Argentina suspendido en setiembre del año pasado por las autoridades sanitarias norteñas. FIFA ya confirmó que el partido se jugará, pero aún no dio detalles.

De todos modos, nada cambiará los cuatro clasificados directos por Sudamérica que el viernes conocerán sus rivales en el Mundial cuando se realice el sorteo: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. En esta última fecha, sí se definirá quién quedará quinto e irá al repechaje con tercer mejor equipo de Asia.

Dónde ver Chile vs. Uruguay

Para Uruguay, el partido irá a través de la señal de VTV. A su vez también los usuarios podrán seguir el encuentro por intermedio de las plataformas digitales como DirectvGo, NSNOW, TCC Vivo, MCGoLive y Flow.