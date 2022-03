Día Internacional de la Mujer

Integrantes del colectivo femenino de Vamos Salto se reunieron para conmemorar tan significativo día.

En el ameno encuentro las coloradas de Vamos Salto, sector mayoritario del Partido en Salto, afirmaron que no le duelen prendas en cuanto a la valoración y puesta en acción de la mujer política en los ámbitos de gestión partidaria y de gobierno. Lo han vivido en carne propia en la historia de la Agrupación.

Destacaron que desde sus orígenes, en Vamos Salto la participación activa de la mujer ha sido fundacional y en paridad con los representantes masculinos. En las listas de ediles y convencionales de todos los períodos, hasta en el gabinete municipal durante el gobierno del intendente Germán Coutinho, la mujer ha sido preponderante, desde la Secretaría General de la Intendencia, la integración de las Direcciones del Gobierno, las presidencias sucesivas de la Junta Departamental, la diputación colorada por el departamento, en fin el plantel femenino ha sido siempre importante, decisivo y militante en su máxima expresión.

Hoy mismo la Secretaría de Vamos Salto la desempeña la Dra. Agustina Escanellas, un ejemplo más no solo de la convicción del grupo político sino también la voluntad concreta de pasar a los hechos en cuanto a la igualdad de derechos y promoción de políticas de género. La representación de Vamos Salto en la Junta Departamental es un hecho evidente en tal sentido.

Además, sostuvieron las mujeres políticas, que muchas acciones se tomaron durante el gobierno del ex intendente y ahora senador de la República Germán Coutinho, y basta solo mencionar como ejemplo emblemático la instalación del Hogar Transitorio para Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica, por el que tanto lucharon desde la oposición y concretaron en el poder, palabra cumplida y hecho valorado como pionero en su naturaleza pública, municipal y en el interior del país. Dicho lo cual, a pesar del derecho ganado, fue cerrado por Andrés Lima y hasta ahora no hubo noticias de su reapertura, ni las habrá…

Sostuvieron las mujeres de Vamos Salto que en este marco hay una agenda política a llevar a cabo.

Nuevamente, insistir en la participación de mujeres jóvenes en la política, como lo muestran nuestras reuniones periódicas completas de dirigentes mujeres, algunas que continúanos en la lucha y otras que se suman en gran cantidad a la actividad política militante. Por otro lado trabajan en la concreción de un calendario de Talleres de Formación Política para darle conocimiento sobre la historia formal e ideológica del Partido, además de formación en desarrollo de campañas políticas y gestión de gobierno en el marco de la Coalición Multicolor de Gobierno. También, e insisten que ya se tiene experiencia en ello, por la propia acción en la conducción de Coutinho, en la promoción del liderazgo femenino emprendedor, para darle un sello al desarrollo económico local, capaz de lograr fuentes laborales y riqueza a partir de las pequeñas y medias empresas.

Sobre el final fue inevitable mencionar en la reunión la responsabilidad y el compromiso de la mujer colorada y de Vamos Salto con la afirmación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que le es favorable por beneficios muy propios además del general a toda la población. La protección personal, la acción efectiva de la policía, la posibilidad cierta de alquiler sin garantías, única manera de acceder al hogar de las nuevas familias lideradas por las mujeres, la consolidación de la educación pública con eficacia, son entre otras, derechos y garantías especialmente importantes para las mujeres uruguayas y salteñas, agregaron con firmeza.

Sostuvieron que Vamos Salto, Germán Coutinho, el grupo en general y las mujeres integrantes de la Agrupación en particular, están en el camino, orgullosas del trecho recorrido y entusiastas por los tiempos que vendrán para Salto y el Uruguay. La reunión celebrada de dirigentes, edilas, simpatizantes y ciudadanas en general fue el ámbito adecuado para homenajear a las mujeres políticas y coloradas, sacrificadas y hacedoras de la gloria del coloradismo salteño. Y entre ellas a las dirigentes Mima Gaudin y Melva Farfalla eternas militantes y correligionarias.

Asimismo, cabe acotar que hicieron uso de la palabra la palabra la socióloga Alexandra Ledesma, la edila de la Junta Departamental de Salto, Carmen Fusco y cerró la parte oratoria la Secretaria General de Vamos Salto, la Dra. Agustina Escanellas.