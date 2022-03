«La gente en los barrios quiere votar No para apoyar al gobierno porque nunca los dejó solos», dijo María Eugenia Almirón

Con una fuerte apuesta en el discurso a la mejora sustancial en materia de seguridad, la Lista 71 del Partido Nacional, en Salto encabezada por María Eugenia Almirón, viene llevando a cabo una recorrida barrio a barrio, para hablar con los vecinos de Salto para que sigan apoyando la gestión del gobierno liderada por Luis Lacalle Pou.

Almirón expresó la importancia que le dan los vecinos a la mejora que ha tenido la seguridad en el departamento desde que asumió el nuevo gobierno y señaló que el interés de los mismos está centrado en que la LUC siga vigente tal cual fue votada por el parlamento.

«Los vecinos entienden que es una ley que hizo este gobierno, que contiene los problemas e inquietudes de toda la población que fueron recogidos durante la campaña electoral del 2019, que le da más importancia a la gente de a pie, a los que realmente tienen que vivir el día a día con su salario, y que ayuda a que los uruguayos vivamos mejor, esa es la realidad», dijo la dirigente de la Lista 71 María Eugenia Almirón.

Por esa razón, informó que seguirán «militando hasta el último día antes del referéndum» para llevarle a los vecinos de los distintos barrios de la ciudad y las diferentes localidades del departamento, la propuesta de mantener la ley que beneficia a los uruguayos y que impulsa las políticas del gobierno nacional.

Por eso Almirón llamó a la población «a acompañar a un gobierno que no dejó solo a la gente cuando vivimos la peor pandemia de la historia del país, cuando atravesamos momentos de dificultades e incertidumbre, cuando no sabíamos cómo íbamos a hacer para atender los problemas que estaban surgiendo, el gobierno, con el presidente Luis Lacalle Pou a la cabeza, salió a todos lados a dar la cara y a decirle a la gente que estábamos para acompañarlos y que no los íbamos a dejar solos, y así se hizo. Por eso, bien vale que ahora la gente lo apoye y nos permita seguir gobernando hasta el 2025, que para eso nos votó la gente».