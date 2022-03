«La LUC nace por la gente, es el plan de Gobierno que la gente votó» dijo Delgado

El Presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional en Salto Alejandro Secco, le dió la bienvenida al Secretario de Presidencia Dr Álvaro Delgado en Salto, acompañandolo por el dirigente de Aire Fresco Dr. Carlos Albisu y de él Dr. Carlos Silva, Facundo Marziotte y el Licenciado Pablo Constenla.

Delgado dijo :» Venimos de Paysandú y así seguiremos de cara al 27 de marzo, en defensa de la LUC, que es para nosotros muy importante porque es una ley del gobierno que nace de los reclamos de la gente, del Compromiso por el País, es el plan de Gobierno que la gente votó en el balotage, en la fórmula encabezada por Luis Lacalle Pou y para nosotros en 20 meses, lo comprobamos y ha tenido efectos positivos «

Agregó que:» Ninguno de los efectos negativos se dieron en la práctica, es más acá hablamos de seguridad pública, libertad y los hechos.a LUC es seguridad pública, le dió a la policía instrumentos jurídicos para poder actuar y actuó. La Policía nos protege y en estos meses los efectos positivos se traducen en la baja de 24% de hurtos, rapiñas entre un 17 y 20%, bajando el abigeato en más de un 40%. La LUC en materia de seguridad hizo un camino, la policía avanzó sobre la delincuencia y de rogarle estos instrumentos jurídicos a la policía sería el peor escenario, es dejarla desnuda y es generar incertidumbre, después de dos años tan difíciles con la pandemia. Tiene que ver con la libertad y los derechos. Con respecto al arrendamiento y sistema de garantía, me han planteado el tema de cuando los gurises van a estudiar a Montevideo a estudiar y necesitan alquilar, para el caso de abuelos o quienes no tienen quien salga de garantía. Y después los artículos de las adopciones, tiempo, burocracia, que permitió esta LUC, adoptar el año pasado 125 chicos. Solo este artículo justifica el NO derogar la LUC.