Las cuentas de la Intendencia de Salto y la Desidia Política

Desde nuestra agrupación Éxodo S. XXI de Cabildo Abierto que encabeza la Dra. Cecilia Eguiluz, queremos dar a conocer nuestra posición sobre el uso político que, desde la Intendencia

de Salto, viene realizando el Intendente de Lima. Pero también, opinar sobre la desidia de la

oposición al respecto, siendo que algunos sectores fueron electos para controlar directamente el accionar y el uso de los dineros públicos del ejecutivo departamental.

Lamentablemente creemos que ambas partes, tanto gobierno como oposición departamental, están pensando en una lógica nacional e incluso con intereses nacionales.

El departamento de Salto y quienes vivimos aquí somos los únicos perjudicados con estas posturas políticas; precisamente ésta es una de las razones a las cuales obedece el nacimiento de nuestra agrupación política departamental; no estamos conformes y queremos hacer algo.

Lo cierto es que los salteños se ven perjudicados con servicios públicos desmejorados, la ciudad sigue llena de pozos y basura, los barrios están a oscuras, las localidades del interior siguen con los mismos problemas históricos incluso agravados y como contrapartida han aumentado los

impuestos y tasas departamentales; o sea que se paga más por menos servicios.

La razón es el pésimo manejo de los dineros públicos de los salteños que viene llevando adelante

el gobierno departamental, ésta administración gasta más de lo que recibe y hace clientelismo.

Los ingresos departamentales anuales son de aproximadamente 1.500 millones de pesos

($1.489.275.948) y solo en el rubro sueldos se paga más de 1.700 millones de pesos

($1.719.504.932) por año.

O sea, el 115% de los ingresos departamentales se van en sueldos. Se gasta por encima del 100% de los recursos genuinos departamentales.

Para cumplir con los servicios, la Intendencia gasta anualmente casi 500 millones de pesos ($485.790.852).

En definitiva los ingresos que vienen desde el gobierno central son los que permiten cumplir con obligaciones financieras, proveedores, etc.-

Los trabajadores municipales no han tenido aumento salarial, como lo dijo el propio secretario general de la intendencia de Salto, los trabajadores hace más de 7 AÑOS QUE NO RECIBEN

AUMENTO DE SUELDO, lo que lleva de tiempo la administración Lima.

El aumento del Rubro 0 (Sueldos) se debe únicamente al ingreso de designaciones directas, partidas especiales que algunas rondan los 30 mil pesos ($30.000) por mes, Full time y otros gastos para la cúpula, todo lo cual surge de los pedidos de informe que hemos realizado.

El sindicato hace silencio, no denuncia a esta “agencia de colocación frenteamplistas” a los

cuales además hacen “militar” a diario.

Informamos que desde el 31 de mayo de 2021 al 1º de febrero de este año ingresaron a la intendencia en forma directa 60 personas haciendo un promedio de 9 personas por mes.

El SUELDO DEL INTENDENTE es de casi 450 mil pesos por mes($442.427) y que además ha

cobrado más de 200 mil pesos en VIÁTICOS($224.761) y todos sabemos que con estos

recursos financia su candidatura nacional en el Frente Amplio.

No olvidemos que hay en la Intendencia actual 10 DIRECTORES con sueldos que superan los

150 mil pesos por mes ($156.270) cada uno. Además de ENCARGADOS DE División, COORDINADORES GENERALES y ASESOR JURÍDICO cuyos sueldos son de más de 130

mil pesos por mes ($132.808) cada uno de ellos.

De esta forma no hay dinero que aguante, pero claro ante el SILENCIO abrumador del Sindicato y de la Oposición, la administración “Lima” juega libremente.

Recordemos además que en conjunto Sindicato – Intendencia, dejaron como funcionarios permanentes a 107 designaciones directas del gobierno anterior del Frente Amplio y varias

de esas personas ocuparon cargos de jerarquía dentro del gobierno departamental.

Por último es importante destacar que este gobierno clientelista gasta más de 1 millón de pesos($1.081.300) en ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS, entre los cuales por ejemplo figura

un ex intendente del Frente Amplio.

Podemos llegar a creer que el Sindicato es un brazo del gobierno. Y que los Ediles al igual que los

principales referentes políticos de éstos duermen una siesta eterna. Por eso desde Éxodo del S.XXI desde Cabildo Abierto vamos a denunciar y hacer públicas todas estas situaciones a las cuales nos negamos a tolerar silenciosamente. No vamos a ser cómplices ni estamos conformes, por lo que vamos a aportar informando y proponiendo