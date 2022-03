Lima y cía, los padres de la derrota del Sí en Salto

Lo dijimos en Quinto Elemento Radio hace mucho tiempo atrás, la coyuntura que desde el Frente Amplio Salto planteó Andrés Lima, hacia que el sector limista, su sector fuera quien referenciara la campaña del Sí. Y fue así, los demás sectores no militaron, a excepción de la última semana, 5 o 6 dirigentes. Por su parte desde el limismo, un Secretario general, Chiriff que en la creencia del ser padre de victorias anteriores, asumió el protagonismo y cuando eso se dió, también lo dijimos, la derrota llevaría también su nombre. Un intendente que prefirió y eligió su figura, su marketing político y su visibilidad a nivel nacional, a recorrer barrios de Salto, o simplemente trabajar por Salto, más allá de pagar los sueldos un 25 de marzo… Un debe enorme de sus listas que no militaron, de directores, coordinadores, designaciones directas que no se vieron, o que se vieron dos días antes del referéndum. Creemos que conociendo a Lima, pasará raya y contará voto a voto en los circuitos, que a pesar de que no marcaban, él sabe muy bien, quien, donde y porque votan..

Un Frente Amplio que gana en Salto con 40,1 % de los votos en el 2020 y como feudo frenteamplista, hoy tenía que reafirmar, que acá se ganaba de «taquito», pero no ocurrió…

Hoy perdió Lima y es sin duda el gran perdedor con 40.935 votos por el SI, contra 43. 781 votos de la coalición.

Que la dibujen como quieran y puedan, perdió, fracasó y no le suma, nada…