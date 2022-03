Los fantasmas abajo de las sábanas

Mi abuelo nos inculcó desde chicos que a la hora de ver una sábana volando, nos pusiéramos un broche en la nariz o quitáramos la sábana para ver que fantasma había abajo.

Se aplica lo de los fantasmas abajo de la sábana. Los mismos que se llenan la boca de no leernos, de no respondernos, de no debatir y terminar bajando el hocico para una novela que le contamos desde el principio y hasta el final.

El inefable modelo de Mafalda, hoy devenido a ciclista, representante de los trabajadores municipales se preocupa por la «discusión ideológica» con el intendente (?) y se comió no uno, cientos de «sapos» ingresados a dedo.

En otras circunstancias sería un orgullo que nos lea y repique nuestras noticias, hoy decimos que es triste que opere en base a lo que publica Quinto Elemento y elija puntualmente que usar a su beneficio político – personal.

Está buenísimo ser la referencia de la información desde el lugar que nos ocupa y preocupa porque no nos guiamos por los miles de seguidores, si nos guiamos por las repercusiones de todas y cada una de las publicaciones.

Eso si, resistimos archivos, denuncias, acusaciones, que documentos mediante nos sostienen en nuestro trabajo.

Eso si, nada nunca mejor dicho que correr la sábana para ver que fantasma hay abajo!!