Los Premios Oscar, este domingo desde las 21hrs.

La noche es una noche de Oscar, y eso tiene lo suyo aún en jornada electoral. Por eso, acá va la última guía con todo lo que hay que saber antes de que sean las 21.00 y el cine, con nosotros del otro lado de la pantalla, vuelva a vivir su mayor fiesta

La película que llega con más nominaciones y por ende, como la gran favorita, es El poder del perro, de Jane Campion y disponible en Netflix. Tiene 12 candidaturas y eso abarca las principales categorías (película, dirección, guion, actor protagónico y actores de reparto). Le siguen Dune, de Denis Villeneuve y en HBO Max, con 10, y Belfast, de Kenneth Branagh

Este año, las nominadas a mejor película son 10. Además de El poder del perro, Dune y Belfast están Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, El callejón de las almas perdidas de Guillermo Del Toro, Amor sin barreras de Steven Spielberg, Drive my Car de Ryusuke Hamaguchi, No miren arriba de Adam McKay, CODA de Sian Heder y Rey Richard: una familia ganadora de Reinaldo Marcus Green. A excepción de Drive My Car, que llegará a Mubi el 17 de abril, todas las competidoras están en streaming o se vieron —si no están aún en cartel— en salas locales

.Con El poder del perro, la neozelandesa Jane Campion se convirtió en la primera mujer en ser dos veces nominada a la categoría de mejor dirección. Además, la suya es la primera película dirigida por una mujer que consigue más de 10 candidaturas en una edición.Y si se confirma el favoritismo que parece tener su título, Netflix conseguirá por primera vez el Oscar a mejor película