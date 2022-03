Multitudinario acto de Vamos Salto: La LUC es el programa de la Coalición de Gobierno

En la noche de ayer, sobre las 20:30, se dejó inaugurada la Departamental de Vamos Salto con vistas a la realización del referendun del 27 del corriente próximo. En un marco multitudinario de público, una noche espléndida, cortada la calle Larrañaga, entre Rivera y Varela, y la presencia de la plana mayor del sector colorado junto a dirigentes de la Coalición Multicolor de Gobierno. Fueron notorias las presencias de banderas multicolores, mayoritariamente coloradas pero del espectro politico local como del Partido Nacional, Partido Indenpendiente, Cabildo Abierto y Partido de la Gente.

El acto tambien contó con la presencia de casi la totalidad de los sectores del Partido Colorado, entre ellos la Lista 1 con una importante delegación encabezada por el Dr. Luis B. Bertolini, el Dr. Carlos Orihuela y José Antonio Cardozo, entre otros dirigentes de la Agrupación José Batlle y Ordoñez. Tambiés estaba presente María de los Angeles Marquez de la lista 7. El diputado Rodrigo Albernaz estaba presente con una delegación y los blancos, en gran numero, con la participación del presidente del Directorio Local, Alejandro Secco, y los dirigentes Carlos Silva, Walter Texeira, Facundo Marziotte, todos del sector del Dr. Carlos Albisu -que no estaba por encontrarse fuera del departamento, además de una numerosa y entusista columna de la Lista 400.

En la apertura del acto, en el que la concurrencia sumó aproximadamente al millar de personas, hablo el dirigente juvenil José L. Ambrosoni, le siguió el Mayor (r) Sergio Acuña, la Secretaria de Vamos Salto, Dra. Agustina Escanellas, el diutado Omar Estévez y cerro la parte oratoria el senador Germán Coutinho con un encendido discurso que fue fuertemente aplaudido.

El acto más grande

Cotinho dio cuenta de su felicidad por tan importante acto, quizas el más grande de los muchos en los que ha participado en encuentros colorados de todo el país. Agradeció y valoró la presencia de todos los sectores y partidos políticos de la Coalición que estaban acompañando el evento.Emotivo y vibrante el discurso de German Coutinho

Señaló que la LUC era la columna vertebral y el programa de gobierno de la Coalición en el poder desde las elecciones ganadas en 2019, que no conocía en sus casi dos años de vigencia alguna afectación negativa hacia la población, que la campaña del Si a la derogación estaba plagada de mentira y odio, que la presunta Ley Sábana e inconsulta como se le atribuye a la LUC era similar a la Ley de Presupuesto, con los mismos procedimientos de estudio, plazo y votaciones que en esta oportunidad, incluso con mucho menos articulos que en la principal ley de los gobiernos. Agregó Coutinho con un discurso vibrante y emotivo que el intendente Lima no había aceptado ninguna de las invitaciones a debatir sobre la LUC, que nunca dió la cara y le dijo de frente las barbaridades sobre su persona que habia repetido en medios y redes sociales. Anticipó que la Coalición Multicolor de Gobierno había llegado para quedarse y anticipó en tal sentido una similar a nivel local. Dijo también que el corazón del Partido Colorado siempre fueron sus sectores integrantes, fuertes, dinámicos, pujantes en aras del desempeño electoral nacional y departametal, por lo que hizo un llamado a la unidad en la construcción y la competencia leales, sin agresiones y miserias que a nada conducen. Finalmente afirmó que Vamos Salto era su vida y que siempre militaría en el sector.