«No hay dos Uruguay, sino uno solo con dos miradas distintas», dijo el Presidente

El presidente Luis Lacalle Pou manifestó que el debate por la LUC “es una etapa superada, y que “no hay dos Uruguay”, sino uno solo con dos miradas distintas.

Luego de esperar a que los resultados oficiales de la Corte Electoral estuvieran “rozando” casi el 100%, el gobierno de coalición, con el Poder Ejecutivo a pleno, brindó este domingo a la hora 23.30 una conferencia de prensa en la que se dirigió a la población, tras confirmar que no se superó el 50% de los votos que eran necesarios para derogar los 135 artículos que son parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“Queríamos tener un porcentaje más alto de votos escrutados por la Corte Electoral. En este momento se puede establecer que claramente no que llegarán a los votos necesarios para la anulación de 135 artículos”, comenzó diciendo Lacalle Pou, acompañado en la sala de conferencias de Torre Ejecutiva junto a la vicepresidenta Beatriz Argimón, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario de Presidencia, RodrígoFerrés y todo el gabinete ministerial.

“Fue un proyecto de ley difundido mucho antes de ser presentado, fue uno dialogado. Hubo una enorme cantidad de artículos. De los 476 artículos finales de la LUC, 279 fueron modificados. ¿Eso porque pasó?, pasó por el diálogo que existe en el Parlamento”, recordó ante los medios de comunicación. “Nosotros reivindicamos al Parlamento Nacional como el lugar donde se hace una síntesis de las distintas opiniones Si, distintas opiniones que primaron aun habiendo una mayoría determinada”, agregó.

Señaló también que la LUC no fue impuesta porque el gobierno de coalición tiene 56 diputados y 18 senadores, y recordó que “fue una mayoría que escuchó, dialogó, modificó y que llevó adelante la Ley de Urgente Consideración. “Es una ley pensada para el bien de todos los uruguayos. Estamos convencidos de que es una ley que más derechos”.

El mandatario se mostró firme y claro al expresar que este lunes 28, “Nosotros mañana seguiremos en estos temas, temas que son urgentes, que venimos trabajando aún a pesar de la pandemia”. Afirmó que “Como presidente de los uruguayos y en nombre del Consejo de ministros, damos la etapa como superada, con una ley que queda firme”.

Posteriormente, se refirió a algunos temas específicos. “Nuestro apoyo personal a todos los hombres y mujeres policías del país que fueron utilizado injustamente en estos días de campaña”, comentó al inicio, y posteriormente agregó que “Tenemos temas vitales por delante, como el sistema educativo, la seguridad social, que sabemos que es necesaria y que hasta el momento los esbozos de reforma más que positivos han complejizado el panorama y el gobierno pretenden avanzar en esto”.

“El tema de los asentamientos, que es uno compromiso de hace muchos años, ahora es el momento de impactar positivamente en los uruguayos que más lo necesitan. La vocación e abrirnos al mundo, confiamos en los uruguayos, por lo que la política de este país será abrirse al mundo, perteneciendo a un bloque que debe comprender que debemos abrirnos al mundo”, agregó durante su intervención. Los demás componentes del Poder Ejecutivo y del gabinete ministerial, acompañaron, pero no hablaron ante los medios de comunicación.

“Insisto, es una ley que se discutió y el Parlamento es el lugar. La puerta de la Torre Ejecutiva está abierta, vinieron los sindicatos y dirigentes políticos. ¿Eso quiere decir que nos ponemos de acuerdo?. No necesariamente, pero el diálogo existe”, afirmó.“Estamos convencidos del proyecto, lo hicimos en pandemia, ahora con la guerra que trastoca muchas cosas y nosotros no nos apartamos de nuestro plan de gobierno. Después la gente va a juzgar, dentro de 1000 y pico de días. Mientras tanto, nosotros tenemos un plan que hacer cumplir y que mañana estaremos en ello”.

En relación a la reforma de la seguridad social, dijo que se hará lo antes posible, pero que desde hace años que viene escuchando que es uno de los temas urgentes del país, y que desde hace mucho tiempo que viene pasando de gobierno en gobierno. Además, destacó que se ha conformado un grupo técnico, en el cual se encuentra Rodolfo Saldain, a quien consideró un “indiscutido en la materia”, y recordó que en la confección del borrador de la reforma participaron los partidos y los trabajadores desde los sindicatos. En el tema, recordó que se hicieron recomendaciones y ahora se está escribiendo un boceto de un proyecto de ley, el cual será presentado nuevamente a los partidos políticos, y que “en el Parlamento van a tener la oportunidad de ofrecer soluciones. Y si con esas soluciones estamos de acuerdo, mejor, pero sino seguiremos adelante con el tema”.

En otros temas, y con respecto a la vivienda, hizo mención a que en la Rendición de Cuentas fueron obtenidos los recursos necesarios para llevar adelante la erradicación de los asentamientos “y ahora es en momento de impactar en los uruguayos que más necesitan”. También valoró la vocación de apertura al mundo de Uruguay, “perteneciendo a un bloque (el Mercosur) que tiene que entender que tenemos que abrirnos al mundo y que a veces es demasiado proteccionista”, consideró. Por otra parte, anunció “otras acciones” para esta semana que entra, referidas a los precios de los productos de la canasta básica de los uruguayos”. Acerca de ello, informó que se mantendrán algunas reuniones en los días que vienen, a los efectos de encontrar salidas en el tema.

Finalmente, adelantó que para el año 2023, el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto para reducir impuestos.“Seguimos con las mismas ganas, con una coalición que ha ofrecido firmeza en la diversidad”, señaló, ante de pasar a las preguntas.

Después de su oratoria, que no duró más de seis minutos, llegó el turno de las preguntas de los periodistas, y en esta ocasión fueron aceptadas solamente seis consultas, pese a que había presente cerca de 18 medios de comunicación. Cuando se le preguntó acerca del resultado, si estaba conforme con el mismo y si la escasa distancia entre el SI y el NO eran un mensaje para el gobierno. En la misma interrogante se le preguntó sobre si la ley dejaba de ser popular por la cantidad de ciudadanos que votaron el SI.

Ante estas consultas contestó que “La definición de popular es según quien la vea y no necesariamente es un tema de porcentajes. Sigo convencido que al pueblo lo representamos todos, quizá lo interpretamos distinto, pero lo representamos todos. Si hay alguien en el país que dice ‘yo represento el pueblo y tú no’ es el primer paso para sostener una República, y no creo que lo haga nadie de nuestro sistema político”.

“Este resultado es casi un calco del balotaje y el gobierno gobernó dos años, nada le debería de cambiar. Soy un convencido de que no hay dos Uruguay, hay dos visiones políticas distintas, pero un solo Uruguay”, respondió.

Otra de las preguntas fue acerca de la promesa que hizo en la campaña electoral del año 2019, sobre si existía posibilidad de modificar el sistema de paridad de importación, y así intentar no aumentar los combustibles periódicamente. Ante eso contestó que “No vamos a cambiar (la forma de fijar los precios). Estamos convencidos de que es una medida de transparencia. El uruguayo no paga sobrecostos ¿Saben cuánto pagaron los uruguayos en sobrecostos el año pasado? 1700 y picos de millones de dólares. Esto dejó de pasar. Lamentablemente el precio del petróleo subió de 43 a 115, es muy difícil poder bajar los precios así”.

Con referencia a si había hablado con Fernando Pereira luego de conocerse más a fondo los resultados de la Corte Electoral, contestó que NO, pero que Álvaro Delgado si había hablado con el presidente del Frente Amplio, quien no le había felicitado ni reconocido que el NO había tenido más votos, pero que “aparentemente” se emitiría un comunicado. Sobre esto, pasada la medianoche, se conoció una nota publicada en las redes del Pit-Cnt.

“La Comisión Nacional por el SI quiere saludar a las uruguayas y uruguayos en esta jornada de máxima expresión democrática, y muy especialmente hacer llegar nuestro reconocimiento a todos los compatriotas que aportaron su esfuerzoy militancia desinteresada para promover esta causa. De acuerdo a la información primaria de la Corte Electoral, no se ha alcanzado el 50% de los votos validos requeridos para anular los 135 artículos de la LUC, a pesar de haber logrado una importantísima expresión de los ciudadanos, que nos ha permitido estar muy próximos a alcanzar nuestros objetivos”, dice el comunicado de la Comisión, con el respaldo de la central sindical y de la oposición.