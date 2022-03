«No tienen nada que decir de la LUC, esto es contra el Gobierno»

El Dr. Carlos Silva, de la Lista 50 del Partido Nacional, volvió a enfatizar en que lo del próximo 27 de marzo es no es más que un medir fuerzas con el gobierno nacional.

Silva dijo que “nosotros llevamos casi 300 casas identificadas hasta ahora a lo que se suman otro montón de hogares identificados de otros compañeros que están trabajando muchísimo y habla de que Aires Fresco encabezado por el Dr. Carlos Albisu viene habiendo un muy buen trabajo”.

El dirigente nacionalista agregó que “vamos a comenzar un casa a casa en todos los barrios para explicar los motivos por los que votar NO el 27 de marzo. Hay 60 artículos que no van a ser derogados sino sustituídos y eso la gente debe saberlo. Esta ley que lleva 20 meses de vigencia no le hizo daño a nadie le ha dado más libertad a la gente, más derechos a la gente y nadie puede decir un solo caso de esta ley cortando derechos. Pueden confundir a la gente como cuando dicen en los barrios que le van a rebajar las jubilaciones o quitar las tarjetas Mides. A la gente le pido que se de cuenta que la campaña de la mentira está instalada”.

El Dr. Carlos Silva agregó que “los defensores del SI no tienen argumentos para derogar la LUC y agarran para la campaña de la mentira para ponerle un palo en la rueda al gobierno. Se ha visto en los debates, no tienen que decir de la LUC y esto es claramente un referéndum al gobierno”.