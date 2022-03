Para NO parar el cambio, el 27 de marzo votemos NO

En noviembre de 2019, los uruguayos apostamos a un cambio de rumbo, eligiendo a la actual coalición de gobierno, como la herramienta para llevarlo adelante, porque muchas problemáticas sociales continuaban aumentando, y no se veían soluciones

tras 15 años de gobiernos de izquierda.

Es así que surgió la ley 19.889 (LUC), la que introdujo, precisamente, muchos de esos cambios propuestos en la campaña electoral por los Partidos integrantes de la

Coalición, y que fueran incluidos en el documento “Compromiso por el País” con que nos presentamos al ballotage, como respuesta a los reclamos del ciudadano,

tales como la seguridad, la educación, el trabajo, los impuestos, etc., siendo la caja de resonancia de ese sentir de muchos uruguayos que pedían resultados urgentes.

La LUC está funcionando hace un año y medio, y en este tiempo se advierten ya algunos beneficios, siendo discutibles, pues los propios hechos así lo vienen

demostrando, las catástrofes anunciadas por la oposición, como consecuencia de la aplicación de la ley.

Paso a paso las falsedades van asomando, pero, aún hay mucha gente poco informada. Razonemos, entonces, porque esto, es muy importante para los ciudadanos, más que para el gobierno.

El próximo 27 de marzo, nos enfrentamos a dos posibilidades; una, que triunfe el SI, y con él retrocedamos a como estábamos antes, cuando veíamos que decisiones necesarias e impostergables y de sentido común no eran tomadas, aumentando los

problemas ya existentes y creando otros como consecuencia; o, respaldemos al actual gobierno, el que ha venido cumpliendo con lo prometido a instancias de la

propia ciudadanía, y continuemos dándole un voto de confianza,al porvenir.

Como ejemplo de los avances, podemos hablar de lo logrado en el campo de las relaciones laborales.

Desde hacía muchos años la Organización Internacional del Trabajo venía observando a nuestro país, respecto a la necesidad de hacer modificaciones normativas para garantizar la Libertad de los trabajadores no huelguistas, quienes

se veían impedidos de ingresar a los lugares de trabajo cuando los sindicatos realizaban una huelga; así como también, se impedía al ingreso al establecimiento a los directores de la empresa.

Pues bien, la LUC, respetando la Constitución de la República que garantiza el derecho a huelga y el del trabajo, busca el pacífico ejercicio y la coexistencia de ambos derechos fundamentales, posibilitando que quien desee realizar una huelga

legítima la lleve a cabo, pero, al mismo tiempo, dándole a los no huelgusitas y a la dirección de la empresa, la posibilidad de trabajar a los primeros, e ingresar libremente a su propiedad a los segundos.

Es una demostración de la igualdad que debe regir entre las partes, sin menoscavar ningún derecho, siendo falso el argumento de que se coarta la libertad de expresión, sino que todo lo contrario, se ampara constitucionalmente los derechos de los involucrados, justamente endefensa y salvaguarda de la Libertad, la de todos.

Por eso, desde Ciudadanos Salto y el Partido Colorado proponemos seguir hacia adelante; no paremos el cambio. Votemos NO.



Dr. Adrián Báez

Ciudadanos Salto

Partido Colorado