Proclama «Por el Uruguay que queremos» #6M

Somos ciudadanos autoconvocados, que estamos ahí, cuando la patria llama.

Hoy marchamos una vez más, en todas las capitales departamentales, convocando a todos,

sin distinciones: mujeres, hombres, jóvenes, niños, familias.

Marchamos a caballo, a pie, en moto, en auto, en tractor…..Marchamos !!

Marchamos, con el Pabellón Nacional y la bandera de Artigas y la de los Treinta Tres como

escoltas.

Marchamos, con los símbolos patrios.

Marchamos, en defensa de la Ley de Urgente Consideración.

Marchamos, en defensa del gobierno de coalición.

Marchamos, en clara señal de respaldo, al Presidente de la República.

Marchamos, con nuestros ideales y nuestras tradiciones pero sabiendo que el Uruguay

somos todos los orientales.

Marchamos, porque el bien del país, se debe anteponer a los intereses partidarios,

corporativos y personales.

Marchamos, por la libertad del individuo como fin supremo.

Marchamos, defendiendo la ley.

Marchamos, por un país en donde prime la cultura del trabajo.

Marchamos, para que los orientales seamos tan ilustrados como valientes.

Marchamos, para no volver atrás y encarar las reformas necesarias, relegadas durante

tanto tiempo y de esta forma, poder llevar bienestar y progreso a todos los rincones del país.

Marchamos, como “Ola de Esperanza Compartida”.

Marchamos, “Por El Uruguay Que Queremos”.

Marchamos, convocando a Votar Celeste. A Votar NO, el 27 de Marzo.

Es para nosotros un deber y un honor estar aquí hoy.

MARCHAMOS………GRITANDO:

¡! VIVA LA PATRIA

2) Centro de la Proclama (Lee persona elegida en cada departamento).

MARCHAMOS EN DEFENSA DE LA LUC

La LUC, Ley de Urgente Consideración, número 19889, es un proyecto elaborado por el

poder ejecutivo, el cual presenta soluciones de rápida ejecución, a grandes problemas sociales,

educativos, de seguridad, de vivienda, de trabajo, etc.

Dichas soluciones, fueron la base del acuerdo para conformar la Coalición Multicolor, se transformaron en programa de gobierno y al vencer en las urnas, se implementó la LUC, para

comenzar a ejecutar los cambios, por los cuales votamos la mayoría de los Orientales, en las últimas elecciones nacionales.

La LUC, está amparada por la Constitución de la República, contiene varios artículos, en 11

secciones, correspondiendo la mayoría del articulado a las áreas de Educación y Seguridad

Pública, siendo promulgada en julio de 2020.

El Frente Amplio y el PIT-CNT (la oposición), presentaron ante la Corte Electoral, un recurso de referéndum contra 135 artículos de la ley, instrumento este previsto también por la Constitución, llegando a las firmas necesarias para poder accionar dicho recurso, la Corte

Electoral determinó que el día 27 del corriente mes, los uruguayos debemos elegir entre mantener 135 artículos de la LUC, votando por NO o derogarlos votando por SI.

Marchamos hoy a favor de la LUC, votando por NO derogar, por lo siguiente:

• La LUC, nos da más libertad, libertad de elección.

• Con la LUC, podes elegir participar de una huelga, así como poder trabajar e ingresar a tu trabajo sin que nadie te lo impida. Se respetan ambos derechos.

• Con la LUC, no estás obligado a cobrar tu salario a través del sistema bancario, elegís como hacerlo. Por ejemplo, si estás en el interior, muchas veces hay que hacer muchos kilómetros para cobrar en un cajero electrónico y muchas veces

llegas y no hay plata. Ahora elegís como cobrar.

• Con la LUC, podes manejar la opción de alquilar vivienda sin garantías.

• Con la LUC, podes conservar tu número de celular al cambiar de empresa de telefonía.

• La LUC, nos da más seguridad, principal tema de preocupación de los uruguayos en el año 2019.

• Con la LUC, se respalda el accionar de la Policía.

• Con la LUC, podés defenderte del delincuente que ingresa a tu casa, poniendo en riesgo tu vida y la de otros.

• La LUC, establece que son ilegítimos, los piquetes que impiden la libre circulación

La LUC, no permite que las condenas por delitos graves, sean reducidas bajo ningún concepto. El culpable cumple toda la pena impuesta.

• La LUC, establece que no se eliminen los antecedentes de menores infractores.

• La LUC, establece la Regla Fiscal, mejora las finanzas públicas, permite un mejor manejo de las cuentas del estado dando certezas macroeconómicas.

• Con la LUC, hay control de las Sociedades Anónimas en donde el estado participa,

dando mayor transparencia a la gestión y permite evitar los serios problemas que tuvimos en el pasado, que lo terminamos pagando todos los uruguayos.

• La LUC, establece nuevas opciones para integrar el Directorio del BPS, tal cual lo vimos en las últimas elecciones de dicha institución.

• Con la LUC, se implementa un sistema transparente para fijar los precios de los combustibles, que reflejará en el precio del surtidor, las subas y bajas de la materia

prima a nivel internacional. El nuevo sistema, no permite subir las tarifas de los combustibles, con el fin de derivar fondos, para cubrir necesidades de caja del gobierno.

• Con la LUC, se agilizan los procesos de adopción.

De la educación, poco y nada se habla al momento de argumentar a favor o en contra de la LUC, pero es el capítulo individual más importante dentro la ley y a nuestro entender

un tema primordial que nos urge resolver como sociedad.

“La mayor difusión de la educación en el pueblo, produce la disminución de los crímenes y los vicios”. “Un pueblo ignorante, no puede tener sino gobiernos que estén en

relación con su ignorancia”. José Pedro Varela decía esto hace 150 años.

El diagnóstico actual es claro, contamos con un sistema de enseñanza pública con

malos resultados.

Con la mala calidad de la educación pública, los pobres son cada vez más pobres.

Lamentablemente, hoy en nuestro país, el lugar donde nace un niño determina su

futuro, debemos revertir esta situación, mediante la reforma del sistema educativo.

Por una educación pública que eduque y no adoctrine votamos NO derogar.

La LUC, permite comenzar el proceso de reforma del sistema educativo, sienta las bases, generando cambios en el sistema de gobernanza, agilizando la toma de decisiones,

otorgando mayor autonomía a los centros educativos, generando mayor compromiso de la

familia con el proceso educacional y fortaleciendo la formación docente.

oposición va por el SI, para derogar la LUC. Frente Amplio y PIT-CNT incurren todos los días y a toda hora en todo tipo de falsedades y contradicciones, llegando a la máxima de que hay artículos de la ley que fueron votados y aprobados por el Frente Amplio en el parlamento y hoy los quieren derogar.

Por el lado del NO, la argumentación es clara y contundente, por parte de todos los actores de la coalición de gobierno y con veinte meses de vigencia de la ley, no existen

ciudadanos damnificados por su implementación. De todas las catástrofes anunciadas por

la oposición, ni una se ha cumplido.

La LUC, el gobierno y el país siguen su rumbo claro en pos de mayor libertad, más seguridad, mejor educación y mayor bienestar.

MARCHAMOS EN DEFENSA DE LA COALICION DE GOBIERNO Y DEL PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA

Marchamos hoy en defensa de la LUC, pero también en apoyo al Gobierno de Coalición.

Marchamos en clara señal de respaldo, al Presidente de la República.

La gestión de gobierno y diversos indicadores, avalan su accionar, con resultados a la vista:

• Manejo de la Pandemia, tomado como referencia a nivel internacional, con ejes principales, en el concepto de libertad responsable, la excelente gestión del

Ministerio de Salud Pública y el denodado trabajo y descomunal esfuerzo de todo

el personal de la salud.

• Después de muchísimo tiempo se logra revertir la tendencia al alza de los delitos,

bajando los homicidios, las rapiñas, los hurtos, la violencia doméstica y el abigeato.

Recordemos que la seguridad pública, era el principal tema de preocupación de los

uruguayos en el año 2019.

• Se comienza con la reforma del sistema de educación. Existe un Plan de Política

Educativa. Se sientan las bases para: dar autonomía de gestión a los centros

educativos, lograr mayor involucramiento de las familias en el proceso educacional

y mejorar la capacitación y compromiso de los docentes.

• En el 2021, la economía uruguaya creció un 4,5% superando la meta planteada del

3,5%. En el tercer trimestre del año, se llega a los niveles de actividad económica pre-pandemia.

• Se logra bajar el déficit fiscal en 2 puntos, pasando del 6% al 4,1% del PBI en 2021. Mejor resultado de empresas públicas y mayor recaudación de la DGI,

explican dicho valor. Ahorro por mejor gestión.

• En pandemia, aproximadamente se duplicó, el monto de asistencia a la población

más vulnerable a través del Ministerio de Desarrollo Social, utilizando distintos

mecanismos. No se recortan ayudas sociales

• La inflación en el 2021 se ubicó en el 7,75%, baja del valor con respecto al año

2020 que fue del 9,76% y valor muy similar al del 2019 que fue del 7,88%,

previéndose una baja importante para el 2022.

• Baja de la tasa de desempleo en 3,5 puntos, del 10,5% al asumir el gobierno, al 7%,

en diciembre de 2021. Son casi 50.000 los nuevos puestos de trabajo generados en

el 2021. El 90% de dichos empleos, son en el interior del país. Creció el empleo a pesar de la Pandemia.

• Baja el índice de pobreza de 11,2% en el 2020 a 10,6% en el 2021, saliendo 50.000 uruguayos de la pobreza en el primer semestre del 2021. Destacándose, que se

llega al menor valor de pobreza infantil, desde que se llevan registros en nuestro país.

• El número de empresas que se presentan a concurso de acreedores bajasustancialmente, si comparamos el registro del año 2021, 53 empresas, contra 121 empresas en el año 2017, máximo histórico desde que se llevan registros,obtenido en gobierno del Frente Amplio.

• Se sale en forma proactiva a buscar mercados. Tratados de Libre Comercio con

China y Turquía en estudio, que de concretarse, redundarán en una clara mejora de las exportaciones. Búsqueda de mercados, no por afinidad ideológica entre los

países, sino por el real interés de conveniencia comercial.

• Importante Plan de Obra Pública del gobierno, que junto con la gran inversión privada, que está ocurriendo, bajo la modalidad de proyectos de inversión,

generarán más empleo y bienestar y mejoras en la infraestructura nacional.

El gobierno y en especial el Presidente de la República, han sabido generar

“Esperanza” en la población, por eso, la gente voto por el cambio en el 2019. Dicha “Ola de

Esperanza Compartida”, debe ser acompañada con acciones de gobierno que reviertan la

situación anterior, vamos con el rumbo correcto, pero queda mucho por hacer.

MARCHAMOS PORQUE QUEDA MUCHO POR HACER

A partir del 28 de marzo, el gobierno de coalición, con el respaldo que tendrá en las urnas

y con la pandemia dominada, deberá necesariamente, no hay otra opción, si se quiere

consolidar el país que queremos, encarar con mayor velocidad de acción, las reformas

pendientes desde hace largo tiempo y por las cuales voto la mayoría de la ciudadanía en el

2019.

Para cumplir con ello, lo principal es mantener a la Coalición de Gobierno unida, con sus

matices de opinión, pero manteniendo el rumbo con firmeza. Llamamos, a los actores políticos

de la Coalición, a mantener esta premisa de unidad, como única herramienta viable para poder

materializar el cambio.

Con respecto a las reformas, en primer lugar, como ya lo hemos manifestado, acelerador a

fondo con la reforma educativa, que es el principal cambio que debemos ejecutar

reforma del Sistema de Seguridad Social, es otro tema urgente, en el cual no se debe

perder tiempo.

La reforma del estado, mejorando su gestión a todo nivel y bajando su costo, es también

clave, tornándose en un estado mucho más eficaz y eficiente que la estructura actual.

Con respecto a las reforma del estado, mencionamos el ejemplo de Ancap, que debe ser

una empresa más eficiente, para poder bajar todos los sobrecostos que genera y que impactan

en forma directa en el precio de los combustibles en nuestro país. Con la Luc se da un gran

paso en fijar un sistema transparente de fijación de precio y que no permite que el

combustible actué como caja recaudadora para el gobierno. Pero la otra cara de la moneda

son todos los sobrecostos de Ancap, que deben ser eliminados y de esa forma ayudarán a

bajar el precio de los combustibles.

El continuo estudio e implementación de políticas de fomento e incentivos puntuales, para

empresas unipersonales y micro, pequeñas y medianas empresas, sean estas de servicios o de

otras ramas, sean estas de la ciudad o rurales, permitirá mejorar sus números, tendrá un

efecto muy importante de derrame sobre el resto de la economía y mejorará el bienestar de

nuestra comunidad.

El continuo batallar para sacar uruguayos de la pobreza, no debe cesar, siendo las

principales herramientas, la generación de nuevos empleos y la erradicación de

asentamientos.

Marchamos hoy también, anhelando ver un Poder Judicial, no atravesado por ideologías

y/o intereses corporativos o partidarios y más ágil en la toma de decisiones.

Mejorar la competitividad del país, bajando sus costos de producción de bienes y servicios,

redundará en una mejora en el resultado de las empresas, que necesariamente tiene que

llegar al bolsillo de los trabajadores y mejorar el bienestar de toda la población, sino la

anhelada ola de esperanza compartida, llamada a ser el motor del país, perderá su razón de

ser.

3) Cierre (Lee Referente Departamental)

El mundo vive horas de gran incertidumbre, por conflictos bélicos de gran envergadura,

con posiciones radicalizadas y extremistas, no queremos dejar pasar la oportunidad, de desear

enfáticamente la paz mundial, la no pérdida de vidas y valorar cada vez más, nuestro sistema

democrático y republicano y el poder vivir en paz, rechazando enfáticamente todo tipo de

régimen totalitario cualquiera sea su signo o color.

CON TOTALITARISMOS…….NADA!!! Debemos marcar como país, en forma bien clara

nuestra posición y luchar por ello !!!

Somos ciudadanos autoconvocados del interior y de Montevideo. En las caravanas y en las

plazas principales de todo el país, hay en este momento, mujeres, hombres, jóvenes y niños,

orientales todos, sin distinciones de ningún tipo. Esta proclama está siendo leída en forma

conjunta por referentes departamentales y por gente de a pie, ciudadanos todos, muchos

pertenecientes a los colectivos de la educación y la salud, muchas mujeres nos representan

hoy en los estrados en todo el país. NO ALENTAMOS GRIETAS, NI DEFENDEMOS INTERESES

SECTORIALES !!!

No queremos polarizaciones en nuestra sociedad, no queremos grietas en nuestra

sociedad, debemos tender puentes y asegurar el mayor bienestar posible, a la comunidad de

3.500.000 de personas que conformamos este país, sin relegados.

DEFENDEMOS LA CULTURA DEL TRABAJO Y EL CONCEPTO DE SER PATRIOTA !!!! Como

herramientas principales para generar dicho bienestar colectivo !!!

Votamos a este gobierno, pero no somos un brazo de él !!! Reconocemos y defendemos lo

que está bien hecho !!! Pero criticaremos lo que esté mal hecho y reclamaremos lo que

tengamos que reclamar !!! A este gobierno, a los que vengan y a todo el sistema político !!!

Creemos y confiamos en este modelo serio de gobierno y su dirección, damos tiempo para

hacer los cambios. Sabemos que hay en la Coalición, voluntad expresa de hacerlos…..pero hay

que HACERLOS, HAY QUE MATERIALIZARLOS!!! No desperdiciemos, como en gobiernos

anteriores, el viento de cola y la oportunidad que nos dan los mercados internacionales y los

valores de nuestras materias primas, para generar bienestar en todos los rincones del país y

para todos, no para una mitad !!!

El referéndum por la LUC, somete el programa entero del gobierno de coalición a la

voluntad popular. Está en juego el Uruguay que queremos.

Del lado del voto rosado por el SI, para derogar la LUC, trancar el programa de gobierno y

un proyecto de país, tenemos a la oposición conformada por el Frente Amplio y el PIT-CNT.

La central sindical mencionada, cuenta con mala sintonía con la sociedad, generando

oleadas indiscriminadas de paros políticos y anteponiendo los intereses de clase a los de la

nación. Como simple ejemplo, recordemos todos, el caceroleo convocado contra el gobierno,

en pleno auge de la pandemia y a días de haber asumido.

El mejor sindicato no es el que más paros hace, hay ejemplos claros de esto en el país,

existiendo honrosas excepciones, de sindicatos que no paran, logran excelentes acuerdos

colectivos y por si fuera poco se embarcan en proyectos educativos, contando con la

aprobación y el respaldo popular. Nuestro respetuoso saludo para ellos !!!.

Por el lado del Frente Amplio, encontramos una oposición, que no asume todavía la

derrota en las urnas e intenta por todos los medios trancar la gestión de gobierno.

Deben entender que la mayoría de los uruguayos votamos por un cambio y se cuenta con

la mayoría parlamentaria para procesarlo. Deben respetar las mayorías y dejar gobernar,

aunque no compartan el proyecto país que está en curso.

Ciudadanos de todo el país, los convocamos a que se vuelquen en masa a respaldar al

gobierno de coalición, votando por el NO, tal cual lo acontecido en la primera vuelta de las

elecciones nacionales del 2019, logrando una clara victoria y obteniendo las mayorías

necesarias para realizar los cambios y construir el “Uruguay que Queremos”.

En el 2019, el interior peso en las urnas y determinó el resultado de dicha elección. Cada

vez que el interior de la república, se ha volcado en masa a defender una idea, el país ha

comenzado procesos de cambio importantes, así lo demuestra nuestra historia. En esta nueva

instancia de consulta popular, el interior volverá a jugar su partido y no tengan dudas que será

determinante.

A los ciudadanos de todo el país que están indecisos, pero especialmente a los de

Montevideo, les pedimos pensar muy bien su voto, analizar a conciencia la situación y votar

por el país que realmente quieran para sus hijos y nietos.

A los que estamos convencidos del voto por el NO, a los que estamos convencidos del país

que queremos, el llamado es a militar, militar, militar, a dar la pelea en las calles, en los

barrios, en el boca a boca, en el mano a mano, sumando voluntades a la causa.

“ORIENTALES: CON LA CELESTE, POR EL NO, A LAS URNAS Y A VENCER”

“POR EL URUGUAY QUE QUEREMOS”

¡!VIVA LA PATRIA!!