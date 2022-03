QUÉ DIÁLOGO PIDEN ?

El FA gozó sin miramientos ni escozor, durante 15 años ininterrumpidos, de una especie de legítima impunidad electoral, otorgada por la obtención de 3 Gobiernos consecutivos con mayorías parlamentarias. Y es fácil recordar, cómo durante esos 15 largos años, el Parlamento se convirtió más en una Escribanía que en un Poder Legislativo propiamente dicho. Épocas recientes, en las cuales las numerosas manitos de yeso que componían esas mayorías, se levantaban ágiles y alegres ante cada votación, siempre al mismo tiempo, sin importar demasiado el pensamiento individual de cada legislador. Envidiable ejemplo mundial de disciplina partidaria ! Pero esas mismas manitos, ahora, con las mayorías en el lado opuesto de las cámaras, piden ser escuchadas en sus nobles reclamos, y dicen representar al Uruguay olvidado, ese al cual la insensibilidad y sordera presidencial, condena poco más que al ostracismo de la marginalidad y prácticamente la muerte civil, casi casi diría, llegando al noveno círculo del infierno de Dante. Pero la pregunta que cabe sería ¿Qué diálogo simulan implorar? ¿El que nunca otorgaron siendo Gobierno y teniendo aquellas mayorías que añoran y que ya no volverán porque las mal gastaron, aún con todo el viento de cola que tuvieron la fortuna de gozar? ¿El que ahora tampoco parecen querer, porque es raro convocar a un diálogo, negando a la mayoría sin reconocer derrotas y golpeándose eufóricamente el pecho, con arengas de barrabravas que sólo incitan a la división y el enfrentamiento entre uruguayos ? No sé cuál será la respuesta a esas preguntas, lo que sí tengo bien claro, es que no basta con pasársela haciendo gárgaras con la madurez y la pretendida buena fé de la oposición. Porque ser maduros y actuar de buena fé, implica como primer acto, reconocer razones en la parte de la sociedad a la cual supuesta e insólitamente combaten, y aceptar que éste Presidente, aunque no sea el que eligieron, es el Presidente de todos lo uruguayos, y el que ha hecho del diálogo con todos los estratos y organizaciones de nuestra sociedad, un ejercicio imprescindible para mejor gobernar, por lo que deberían tener claro que las puertas abiertas y las orejas grandes, son la rutina diaria más natural e indiscutida que existe en Torre Ejecutiva desde el 1º de marzo de 2020.

Escribano Juan Andrés Maquiavello

Aire Fresco, Partido Nacional.