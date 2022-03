Senador Coutinho debatirá por segunda vez en defensa de la LUC

El senador colorado y ex intendente de Salto, Germán Coutinho, líder de Vamos Salto, debatirá el próximo lunes con la senadora del Frente Amplio, ex Ministra de Turismo, Liliam Kechichian. El encuentro entre ambos legisladores, uno en defensa de la LUC y partidario del NO a la derogación con la papeleta celeste y otra en contra de 135 artículos y a favor del SI a la derogación con la papeleta rosada, se llevará a cabo en estudios de la Canal 5 Uruguay el lunes 14 de marzo a partir de las 20:30 horas.

El debate será una de las últimas instancias públicas y televisivas respecto al futuro de la LUC ante el próximo referéndum del 27 del corriente, en breve se realizarán las cadenas de radio y televisión para dar lugar a la veda previa a la jornada electoral. El último también es el primero, porque Coutinho fue el primer senador del Uruguay entero en debatir a favor de la LUC con el senador comunista, Oscar Andrade, en canal salteño y moderado por el periodista Jorge Rodríguez. Desde fuentes del sector colorado se valora esta situación que da cuenta el trabajo incansable del senador, que juega en la cancha grande, lejos de las miserias internas locales, y por el contrario preocupado por los diversos asuntos del acontecer nacional.

Proyectos de leyes pendientes en curso, coordinación con el gobierno multicolor en acción y defensa irrestricta de la LUC a todo nivel, en la calle, en los medios y ámbito parlamentario.