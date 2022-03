Senador Coutinho: “La coalición en Salto nos va a permitir ganar el gobierno departamental”

En la mañana de este martes el senador Germás Coutinho, realizó una valoración del Referéndum 27M que arrojó como saldo la victoria del NO a nivel nacional y la trabajosa victoria en la misma línea pero en lo departamental.

Coutinho dijo que “hoy ya tenemos varias reuniones en Montevideo y en la noche me junto con amigos políticos momento al que llegaré contento pero por Salto, contento porque no se derogan los 135 artículos que votamos en diputados y en el senado. Artículos importantes para el país y hubiese sido un escenario difícil si se hubiesen derogado”.

Agregó el senador que “fue la primera vez que realizamos el ejercicio como coalición a nivel departamental. Hay que adaptarse, tiene sus dificultades y queda mucho por corregir por lo que nos da expectativas de futuro a que conociéndonos mejor y con este resultado positivo nos da mucha esperanza para lo que viene”.

Coutinho reconoció que le ha tocado ganar y perder, “siempre saludé, en la victoria y en las derrotas. En ambos casos se aprende. Siempre hay que ser mesurados y aquellos escenarios que preocupan o fortalecen hay que analizarlos. Acá hay dirigentes que se recorrieron todo Salto, acá respondieron en todos los escenarios y estoy feliz porque Vamos Salto aportó 150 delegados de los 276, una militancia permanente en actos, en la costa, en las reuniones y eso me da una satisfacción muy grande. Eso en formato coalición demuestran que fueron cinco meses positivos. Tener a la intendencia enfrente no es fácil por eso había que tirar todas las estructuras de los partidos de coalición y pudimos lograr mucha militancia, participación que nos permitió ponernos de igual a igual. Ganar en alcaldías del interior y en varios barrios es increíble. Esto nos habla que tenemos un llamado a nivel nacional como Montevideo pero también es un llamado para el gobierno departamental que estaba por el SI y termina ganando el NO. Eso obliga al intendente a cambiar muchas cosas, no hay obras, no hay trabajo, no hay infraestructura con, lugares totalmente abandonados”.

Reconoció que “hace rato no ganaba una elección y haberlo vivido con mi señora, mi hija grande y mi hijo y lo más emocionante fue vernos en la cancha porque mirá que nos golpearon por todos lados y acá estamos. Los que ven con buenos ojos la coalición y al partido no deberían criticarlos y la llegada a la departamental con los dirigentes que nos estaban esperando me emocionó mucho. El festejo con el sector de Albisu fue muy emocionante también y creo que es una coalición que tiene que sumar mucha más gente, generar más músculos y mejorar en muchos aspectos. No se trata de mirar solamente las cosas negativas y si el formato es más grande con más gente va a asegurar el próximo triunfo a nivel departamental en esta coalición