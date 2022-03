“Trabajaron solo los grupo de Lima”, dijo Albarenque

El Director de Movilidad Urbana de la intendencia de Salto, Henry Albarenque, confirmó que se viene avanzando en la compra de unidades eléctricas para el transporte urbano, “el jueves viajamos a Montevideo nuevamente para reunirnos con otra empresa que vende ómnibus eléctricos. Queremos traer estas unidades en nuestra gestión y ayer nos reunimos con el intendente y la primera empresa que mantuvimos contacto. Vinieron a Salto para presentar las unidades y analizar como económicamente se puede llevar adelante el proyecto. Los números están en hacienda para construir con la empresa la forma de pago teniendo en cuenta que los costos de combustible y mantenimiento van a reducir costos que nos van a permitir pagar los costos de las unidades”.

Albarenque sostuvo que debe llamarse a licitación por eso el viaje de este jueves a la capital, “pensamos como desafío comprar cuatro porque serían utilizados en las líneas que girar más de 300 kilómetros al día como la Línea 7 y eso nos va a permitir economizar mucho”.

En cuanto al balance del referéndum, Albarenque dijo que “fuimos duros en nuestra propia crítica y vimos que trabajamos bien en los barrios pero no llegamos al centro, por ejemplo. La elección fue muy buena para el Frente Amplio porque del otro lado era una selección y nosotros un cuadro, y eso marcó una diferencia de solamente tres mil votos. El compañero Lima ya está trabajando en rearmar el trabajo para posicionarnos nuevamente desde el punto de vista electoral. Nosotros enfrentamos toda la estructura del gobierno nacional y de este lado fue el PIT CNT y la estructura de Andrés Lima. Se movieron solamente los grupos de Lima y no participaron los que no quisieron hacerlo. Nosotros lo hicimos a base de esfuerzo, con cuatro reuniones por día, por eso estamos contentos que cuatro mil personas más nos apoyaron mirando para adelante que cualquier cosa que pueda pasar nos posiciones bien”.