Un país más seguro ¡A las pruebas me remito!

Es un hecho, a partir de que la izquierda dejó el poder hasta hoy día las cifras de delito han bajado significativamente. Vayamos al grano, desde el segundo semestre del 2019 a hoy los homicidios disminuyeron un 23,7 %, los hurtos 19,9%, las rapiñas 18,8%, el abigeato un 36,4% y la violencia doméstica un 1,3%. Es claro y evidente, la LUC es el medio que explica estos números.

Si hay algo que apabulló a los uruguayos estos últimos años fue la delincuencia. Sin lugar a dudas, un incremento sostenido de todo tipo de violencia hacia los ciudadanos hubo en los tres periodos de gobierno anteriores. Muchos actores del Frente Amplio han reconocido el no haber acertado en políticas de seguridad, pero otros tantos defienden las gestiones pasadas del Ministerio del Interior -incluso respaldando la tarea de Bonomi- apoyando así la propuesta de derogar 135 artículos de la LUC.

La inseguridad era la principal problemática percibida entre los orientales según la encuestadora FACTUM. Es ahí donde el hoy oficialismo centró parte considerable de su atención para la elaboración de su esencial herramienta, la Ley de Urgente Consideración.

¿Qué provoca la LUC en materia de seguridad? Dicha ley tiene un conjunto de artículos que le dio a la ciudadanía y a la policía un superior respaldo adelante de eventuales crímenes. Son muchos los que producen esta mejoría, pero se pretende destacar algunos puntos que demuestran lo que es esta norma. El Art. 1 sobre la legítima defensa que brinda con mayor claridad cuáles son los límites donde se podemos defendernos legítimamente dentro de nuestro hogar terminando así con arbitrariedades que podían beneficiar al criminal. Por otra parte, la LUC establece una solución ante la resistencia al arresto, donde al policía se le da mayor respaldo frente a quien se desacate y no obedezca; caso similar de espaldar ante el agravio policial frente a quienes arrojen objetos, atente o amenace a un oficial. Si hablamos de penas afirmamos que quienes encubran un delito efectuarán una sentencia más severa. Los que sean ejecutores de delitos tales como rapiñas, copamientos o extorsiones tendrán que cumplir enteramente su castigo sin posibilidad de libertad anticipada. La ley también ordena que la semilibertad no será aplicable para todos los jóvenes, quienes cometieron por ejemplo violaciones, abusos sexuales, homicidios o rapiñas no mantendrán la oportunidad de salir de la cárcel y convivir con el resto de los ciudadanos hasta obedecer su pena.

No hay mucho más en que ahondar. Es sencillo. Esta ley protege a la ciudadanía y respalda con mejores herramientas a quienes nos cuidan y nos proporciona a los ciudadanos seguridad. La LUC vela por los intereses de los uruguayos honrados que salen a dar lo mejor de sí todos los días. En procura de seguir con el camino iniciado por Jorge Larrañaga, de continuar combatiendo de manera efectiva la delincuencia y de contemplar a los uruguayos más seguros votaremos el próximo 27 de marzo la papeleta celeste del NO.

Juan Carlos Ambrosoni Viettro

Vamos Salto /Salto NO deroga