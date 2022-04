El Si no llegó a la mayoría en ningún departamento.

El «SI» no llegó a la mitad de los habilitados para votar en absolutamente ningún departamento. Datos de la Corte Electoral

A nivel país Tomando el total de habilitados a nivel pais( y no lo requerido por le ley N°16.017 para derogar la LUC) el 40% voto SI, y el resto decidió no hacerlo, ya sea votando NO, en blanco, anulado o no votando

En Montevideo: con el 99.34% de los votos escrutados, 461.706 votó por la opción SI y 567.407 no apoyó la derogación ya sea votando NO, en blanco, anulado o no votando .

En Salto: con el 100% de votos escrutados, 41.633 votó por la opción SI y 62.413 no apoyó la derogación ya sea votando NO, en blanco,anulado o no votando