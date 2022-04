El triunfo del NO a nivel nacional y local

Han pasado ya varios días desde el domingo 27 de marzo, jornada donde se votó a favor de derogar o no 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración 19.889. Transcurrieron muchas horas, la opinión pública centró su énfasis en el tema, y ahora, a partir de la perspectiva individual con un contexto más calmo se pueden establecer conclusiones y comprobar hipótesis.

La ciudadanía uruguaya fue llamada a las urnas por voluntad popular en la mencionada fecha. 2.298.937 de orientales sufragaron tanto por la papeleta celeste (1.108.360) y rosada (1.078.425) como no poniendo ninguna o anulando el voto. En porcentajes lo anterior equivale a que él NO obtuvo el 50% de las voluntades, mientras que el SI recogió un 48,7% de las adhesiones y en blanco votaron solo 1,3% de nuestros compatriotas.

Lo primero que vale recalcar es que a nivel nacional la Coalición Multicolor liderada por Luis Lacalle Pou vuelve a ganarle una elección a la Izquierda Uruguaya, al igual que en noviembre de 2019, repitiendo tanto la victoria como el escaso margen para la conquista. Hoy, de cara al resto del periodo, la administración afianza su principal capital para gobernar, la LUC. Pero también mira con otros ojos el 2024, comprendiendo que dio un paso clave para la continuidad frente al Estado, sabe que ganó una instancia electoral de medio término y que por ende posiciona a las fuerzas políticas en un futuro escenario más cómodo para octubre de dicho año.

Lo segundo. El NO triunfó en Salto por una diferencia de 3.157 votos más 926 en blanco. “Si se hubiesen juntado blancos y colorados le ganaban a Lima”, esta fue, en lenguaje coloquial, la gran hipótesis popular inmediatamente después de las elecciones departamentales del 2020. Los partidos tradicionales comenzaron a trabajar unidos luego de los nombrados comicios, y fue así que gracias a la idea del PIT-CNT y el Frente Amplio que impulsaron el referéndum, las colectividades lideradas por Albisu y Coutinho pudieron demostrar en la cancha la cohesión que impera y que sí aprendieron de los errores del pasado, (con el debido respeto a los restantes socios de la coalición) obteniendo con notoria demostración dirigencial y de militancia el urgente éxito electoral.

La Coalición tanto a nivel nacional como local cumplió con sus objetivos. De ahora en más el futuro se mira con la tranquilidad de la labor cumplida. Es el mismo mañana con los resultados del ayer que motivará a estas fuerzas políticas a continuar sembrando esperanzas y reformas en el Uruguay. En Salto, obtener la victoria departamental es el gran objetivo, tomar las riendas y depositar a nuestro hermoso departamento en el lugar que se merece.

Juan Carlos Ambrosoni Viettro

Vamos Salto, Partido Colorado