«La criatura nació el 12/6/ 2021», Senador Coutinho

12 de junio de 2021 precisamente, el Senador Germán Coutinho presentaba en la Comisión de Hacienda del Senado un proyecto de ley sobre la “Competitividad empresarial en zonas de frontera” que implicaba la creación de “Tarjetas Verdes” de importación y exportación de productos, además la “Tasa IVA Cero” a los hoteles y restaurantes, la rebaja al 50% de las tasas patronales, la transformación de los servicios públicos a la condición de no comerciales y una reducción de sus tarifas, todo en tanto las diferencias cambiarias con la vecina Argentina fueran superiores al 20 %. También se sugería que el Ministerio de Economía y Finanzas ampliara las rebajas en la tasa de IVA que se cobraba por vía de las tarjetas en las estaciones de servicio de la zona especial de las fronteras nacionales. Es decir, la criatura ya casi cumplirá un año de vida y su progenitor sin dudas es el senador salteño Germán Coutinho.

Proyecto presentado por Coutinho que duerme en el Senado

Eso fue hace un año, cuando las fronteras estaban cerradas por la pandemia. Fue hecho con la previsión correspondiente y esperando llegar en tiempo y forma al tiempo de las inevitables aperturas de las fronteras y seguras consecuencias trágicas en el tráfico masivo de mercaderías desde la vecina orilla, a precios diferenciales abismales a favor del comercio argentino.

Recién hoy el intendente de Salto se da cuenta y reacciona

Sin embargo, el proyecto no fue estudiado, por la razón que fuera, pero no hubo tiempo ni interés urgente por tratarlo y aprobarlo a la brevedad, como las circunstancias lo ameritaban y que hoy estamos viendo las graves consecuencias para el comercio y la industria local. Todos son testigos impotentes de un colosal cruce de ciudadanos fronterizos para hacer valer el menguado poder adquisitivo de sus salarios con alimentos y artículos de supermercados, además de litros de combustibles y lubricantes a precios irrisorios respecto a las condiciones uruguayas.

Recién ahora, intendentes y legisladores del litoral, y entre ellos el Dr. Andrés Lima, ante la catástrofe inminente de caída de las economías locales, cierre de empresas y pérdida de fuentes laborales, se reúnen para buscar soluciones y pedir a las autoridades nacionales por la aprobación de proyecto denominado de “Micro importaciones” para las empresas fronterizas que no es ni más, ni menos que el presentado por Coutinho en junio del año pasado en la Comisión de Hacienda del Senado y que viene hasta ahora durmiendo el sueño de los justos.

Es el proyecto de los Centros Comerciales del Litoral

Los Centros Comerciales del Litoral del Río Uruguay están al tanto del proyecto en cuestión y tienen opinión altamente favorable para la aprobación del mismo, tampoco su voz se ha escuchado con atención y previsión.

No es momento de improvisar inventos, ni practicar la política de la ”marca registrada “personal” para invisibilizar y desmerecer el trabajo presentado por otros, y mucho menos pretender “clonar” el viejo viejo proyecto presentado oportunamente con otro del mismo contenido y objetivos pero de distinto título y autor.

La brecha cambiaria del 20% abre las puertas del proyecto

De acuerdo a la brecha cambiaria existente, y a ciertas características de tamaño y número de empleados, el Proyecto de Ley del Senador Coutinho de Junio 2021 establecía en la zona especial de fronteras, las “Tarjetas Verdes” que autorizaban la importación y exportación de bienes por cantidades determinadas, la aplicación de la Tasa IVA Cero para hoteles y restaurantes, disminución de aportes patronales y disminución de tarifas públicas que pasarían además de comerciales a residenciales. Asimismo el aumento significativo de la rebaja al IMESI en la venta

de combustibles en las estaciones de servicio, todo lo que implicaría un escenario más favorable para el comercio local.

Es en un conjunto de medidas que se logrará la competitividad empresarial y bajar el costo de vida de los ciudadanos de fronteras en un problema que es cada vez más estructural que de coyuntura puntual.