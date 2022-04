Lima cierra otra vez las Termas, dura reflexión del Edil Gabriel Silva Partido Nacional

En la media hora previa el Edil del Partido Nacional Cr. Gabriel Silva Albertoni

Buenas noches Señora presidente, buenas noches compañeros ediles:

El tema del cual voy hablar hoy es un tema que me preocupa y ocupa, Salto es hoy unos de los departamentos con más problemas de empleos de nuestro pais( 12,3% según INE). Es un tema que claramente se debe abordar desde el Gobierno Departamental, Gobierno Nacional y privados trabajando en sinergia, eso sería lo ideal….

El empleo es un tema de discusión recurrente en nuestro departamento y es necesario que todos hagamos nuestro más grande esfuerzo por aportar nuestro granito de arena, pero con lamento leí hoy que el intendente de Salto Andrés Lima, decretó que nuestras termas estarán cerradas el próximo domingo 24 y el domingo 1ro. de mayo, la razón de ésta decisión es que el 24 se conmemora el dia de los Municipales y el 1ero. de mayo es el dia del Trabajador, se trata de dos días considerados feriados no laborables para el municipal y que en caso de trabajar se debería pagar extra.

El sector turístico da mucha mano de obra y todos sabemos que es uno de los sectores más importante de nuestro departamento, también sabemos que es un sector que no esta explotado al maximo como mucho quisiéramos, la falta de infraestructura e ideas son la gran razón. El turismo salteño se vió afectado crudamente por la pandemia y en los últimos dos años no han podido trabajar durante semana Santa y en estos meses que son temporada alta. Lo cierto es que el intendente de Salto decreta a 4 dias del domingo que nuestras termas estarán cerradas sin importarle que existen muchas reservas en los hoteles de Daymán y Arapey. Me pregunto Señora Presidente :

¿No vale la pena pagar los costos extras de salarios para mantener las Termas abiertas y apoyar nuestro más importante sector económico? ¿Cómo pretendemos potenciar un destino turístico si cuando los uruguayos tienen un par de fines de semana para descansar y pegarse una escapada a nuestras Termas nuestro intendente las cierra?

Desde esta banca pido a la directora de promoción y desarrollo Cra. Soledad Marazzano y al intendente de Salto Dr. Andrés Lima reever esta decisión y hacer el esfuerzo que merecen los comerciantes y hoteleros de nuestras termas para que sientan que hay una intendencia que los tiene en cuenta y acompaña.

Cr. Juan Gabriel Silva Albertoni

Edil del Partido Nacional en Salto

