Marziotte:»Roto, sin rumbo y sin empleo»

Lamentablemente en los últimos días nos seguimos enterando de cosas que no están nada bien para Salto y mientras tanto el Intendente sigue con su campaña electoral prolongada, egoísta e irresponsable.

El Departamento no solo no despega, no crece, no mejora su aspecto, sino que baja la calidad de sus servicios, no cuida su medio ambiente, no cuida lo que es de todos, no atrae inversiones ni las fomenta, por lo tanto somos primeros en uno de los pocos rankings que a todos nos gustaría ser últimos, la desocupación.

Este Domingo por ejemplo seremos testigos de un hecho histórico, no tendremos centros termales abiertos, un Domingo sin centros termales abiertos y sin ómnibus. El día de descanso por excelencia y de mayor movimiento de estos centros, estarán cerrados con motivo del día de los trabajadores municipales. Yo me pregunto, ¿no será que se podía haber encontrado otra alternativa? ¿Tenemos que cortarle el trabajo a cientos, que además vienen remando en el dulce de leche, Justo un Domingo?

Otra decisión miope, sin sensibilidad y con mucha falta de sentido común.

Otro tema que también nos preocupa mucho es la situación de entrega de terrenos municipales a discreción, ¿como se están haciendo? ¿Que tipo de comodato se está firmando? Todo eso lo vamos a preguntar, y además también haremos un pedido de informes sobre el destino de la madera de la tala masiva que se realiza en la Chacra Municipal, que según se anuncia también será entregada a Cooperativas de Vivienda.

Hay que generar trabajo Intendente, hay que dar soluciones reales de vivienda y dejar de hacer política electoral con la necesidad de la gente.

Salto está sin rumbo, y sospecho que de los pocos objetivos claros que tiene el capitán del barco es su futuro político electoral y personal.

¡Vamos mal y no vamos a ser cómplices de eso, porque los Salteños merecemos mucho más!

Facundo a Marziotte

Edil Partido Nacional