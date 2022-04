Nuevo sector en Centro de Cáncer Digestivo

Este jueves 31 de marzo, quedó inaugurado en el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) de ASSE, un nuevo sector del Centro de Cáncer Digestivo. El cáncer de colon y recto es la afección maligna más frecuente del tubo digestivo y si es diagnosticada en etapas tempranas puede ser curable. En Uruguay, se diagnostican unos 1800 casos por año y fallecen 1000 personas, de acuerdo a lo indicado por el Director del INCA, Robinson Rodríguez.

El Centro de Cáncer Digestivo, en su nuevo sector, tendrá dos fibrocolonoscopios y contará con anestesista, existiendo además médico patólogo.

En la oportunidad se realizó asimismo el lanzamiento de la Campaña de Screening de Cáncer Colorectal. Dicha campaña es organizada por el Centro de Cáncer Digestivo del INCA, el Programa Nacional de Control del Cáncer del MSP y la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer.

Desde el año 2000, el Centro de Cáncer Digestivo realiza estudios para la individualización de la población en riesgo de padecer la enfermedad. Para ello, cuenta con avanzada tecnología que permite mediante un sencillo test determinar la presencia de sangre oculta en las heces como forma de seleccionar las personas con riesgo.

Durante esta jornada, se entregó a la población comprendida entre los 50 y 74 años que no presenten síntomas (dolor abdominal, sangrado en la materia, diarrea), que no tengan antecedentes de cáncer de colon o pólipos en el colon y que no se hayan realizado una colonoscopía en los últimos cuatro años, un test de detección de sangre oculta en la materia fecal en forma gratuita, para realizar en domicilio y devolver al INCA para su procesamiento. De ser positivo el test, indica que existe sangrado y es necesario completar los estudios con una colonoscopía que será efectuada en el prestador de salud correspondiente.

También se brindó información a la comunidad mediante videos y folletería sobre prevención, dieta y hábitos saludables.

Participaron de la actividad, el Presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, el Director General de Salud del MSP, Miguel Asqueta, el Vocal de ASSE, Julio Micack, la Directora en Representación de los Usuarios, Natalia Pereyra , el Director del INCA, Robinson Rodríguez y la Dra. Patricia Gaggero, del Centro de Cáncer Digestivo.

SOBRE CASA DE GALICIA Y OTROS TEMAS

Consultado por los medios sobre la situación de Casa de Galicia, el Presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, sostuvo que se cumplió con lo mandatado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), cumpliendo do con todas las prestaciones requeridas por los usuarios.

Agregó que se está culminando los traslados de pacientes, y que al momento hay cuatro internados en Cuidados Moderados, dos en CTI y uno en Cuidados Intermedios.

Para la atención de situaciones de urgencia (vinculadas por ejemplo con accidentes de tránsito) en la zona noroeste, Cipriani afirmó que se potenciará la puerta de emergencia del Hospital Saint Bois.

También recordó que el SAME 105 brinda atención integral, pasando de 0,2 de atención y traslados por hora a 1,8.

Sobre la planta edilicia, expresó que ASSE no cuenta con 20 millones de dólares para su adquisición, pese a que estaba interesada. En ese sentido, dijo que la prioridad es la construcción del Hospital del Cerro.

Por otra parte, el jerarca fue consultado sobre el planteamiento de vecinos de Aceguá (Cerro Largo), de contar con una Puerta de Urgencia las 24 horas. Cipriani subrayó que esto no es posible y que se cuenta con una Puerta de Urgencia a 10 kilómetros, en Isidoro Noblía, y que el sábado tendrán nuevamente la ambulancia. Agregó que son situaciones que ocurren en todo el territorio nacional, tanto en ASSE como en el sector privado.

Sobre pacientes Covid, expresó que hay pocos internados y que, si bien el Hospital Español sigue funcionando como Centro de Referencia, ya cumple con otras funciones con los protocolos adecuados.