Somos los «yoruguas» un chiste?

Está brava para entenderla. Tipo que le explicás a tu nieta que te quejás del combustible, la luz, el agua, la canasta básica y en la primera de cambio salís disparado a «aglomerarse» en el país que en pandemia nos bajó la cortina.

Está brava para entenderla, y explicarla, que durante la pandemia debimos aprender a ser solidarios o con honestidad, egoístas.

Está brava la bocha para explicar que como país dividido, como todos los analistas sostienen, en la primera de cambio disparás por conveniencia sin importar colores.

Está brava explicar que los contenidos políticos de un lado y del otro se caen por la simpleza del consumismo. Por la sencillez de quien la hizo mejor. Por la facilidad de pelearla un poco menos.

Yo me planto en la lucha histórica, la del contenido, la de la defensa irrestricta del sentido común……soy capaz de morir con las botas puestas. Mis botas!. No me resultaría cómodo juzgar, criticar, analizar, pretender reivindicaciones, cuando en la primera de cambio salgo de mi país corriendo a buscar conveniencias…

Finalmente una reflexión, luego de dos años de pandemia así reaccionamos para el afuera y para el adentro? Dañando acá y bastardeando a quienes seguramente nos bancaron en el proceso?. Triste mensaje como sociedad sin medir daños, sin medir consecuencias.