Taller de teatro a cargo de Jorge Molina

El actor Jorge Pablo Molina Toriani comenzará a brindar talleres de teatro con el apoyo de la Cooperativa de Educadores de Salto.

“El taller surge dentro del espacio Serendipia, el cual depende de COOTESA, la cooperativa de trabajo que maneja el liceo Santa Cruz. Dicho espacio tiene varios talleres orientados al arte y la cultura, como ser taller de coro, de danza, de dibujo, locución y varios más. Éste año querían incorporar teatro y me llamaron. Me encantó la propuesta que conlleva armar un grupo y posibles viajes sobre el tema.

Muchos años me plantearon la idea dar talleres de teatro y me costaba dar el paso. Creo que, el hecho de haber estado en la dirección de una obra como Crimen Perfecto con mi grupo La Galera, el año pasado, me animó a encarar éste desafío. El cual encaro con muchas expectativas y gran entusiasmo. La idea es que sea abierto a todo público, con el rango etario de adolescentes y adultos. Tal vez, a partir de 16 años en adelante. Comenzar con las bases del teatro pero haciéndolo activo, práctico y sobre todo divertido. Porque eso de mucha teoría no va conmigo. Es decir, la teoría importa y sustenta nuestro trabajo pero que sea vea en forma práctica lo que dicen los libros” – respondió Jorge Pablo Molina Toriani