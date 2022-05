Asumió Director Departamental del MGAP, Ing. Andrés Treglia

Asumió este viernes el nuevo Director Departamental del MGAP Uruguay en Salto Ing.Andrés Treglia, con presencia de autoridades nacionales y departamentales.

Andrés Treglia dijo que :»AndrésTreglia dijo que: «Quiero agradecer a los compañeros de la departamental porque me hicieron muy fácil el aterrizaje a esta oficina, me he encontrado con gente muy comprometida, con mucho compromiso de servicio…» Luego de la asunción, las autoridades del MGAP se reunieron con autoridades departamentales y productores para analizar los diferentes temas vinculados a la producción de la zona.