¿Cuántos votos vale Tamara?, La Revuelta Subversiva le respondió al Secretario de la Intendencia de Salto

NO SE ATREVAN, TARDE Y CÍNICO.

Realmente, ¿son o se hacen?

El nivel de silencio de las instituciones lamentablemente haciendo referencia a Tamara no nos sorprende.

Pero hacer un copia y pegue burlándose de todas las mujeres ya es inaudito, encima en modo profe explicándonos lo que es el Patriarcado.

No tenemos un testimonio, tenemos muchos, de mujeres a las cuales desde la Campaña Política de Andrés Lima, prometieron terrenos, a cambio de militancia, mujeres en extrema situación de vulnerabilidad; y no sólo eso sino que muchas de esas mujeres, para «solucionar» el tema habitacional, son enviadas a una pensión en la ciudad, frente al hospital, donde TODAS Y TODOS sabemos que es un foco de violencia.

Omisión, Chiriff, es poner un violento, condenado por violento y potencial femicida, boxeador, como muestra de inclusión en sus payasadas de eventos.

Omisión es haber cerrado DOS CASAS DE BREVE ESTADÍA para mujeres víctimas de violencia y luego realizar campaña prometiendo apertura.

Omisión es que la Intendecia, como institución de nuestro departamento tenga una Oficina de Género, dedicada a la nada misma, sacándose fotos en LA INAUGURACION DE UN LOCAL, INÚTIL.

Hipocresía, atrevido, es querer figuretear, a costa de un femicidio cuando estás denunciado por violento.

Hipocresía es tener en tus filas partidarias un abuelito abusador sexual y mirar para otro lado porque no es conveniente.

Hipocresía es el abuso de poder, porque se aprovechan de mujeres con trabajo precarizado para después rellenar padrones y llevar votos.

OMISIÓN, es habilitar locales nocturnos, por amiguismo donde se promueve la explotación sexual de menores.

¿Cuántos votos vale la vida de Tamara?

Se equivocan si piensan que van a salir impunes!

JUSTICIA ES QUE NO PASE!

PD: Necesitaríamos letras más grandes para que se entienda la indignación y el asco que provocan estas actitudes.

La RRevuelta Subversiva