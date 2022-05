Gestión Lima, un «puente militante»

Con «sorpresa» comenzaba esta nota, pero felizmente pudimos borrar y comenzar nuevamente…

Este fin de semana toda la artística de Lima & Co. asistieron invitados a barrio Talleres Norte, una vez más… No a inaugurar calles, pavimentación o alumbrado, que en verdad es el reclamo de los vecinos y vecinas del barrio, que lleva años desde la anterior administración limista y que la Presidenta de la Comisión, ex dirigente del Partido Colorado y ahora integrante y militante de la lista de Furtado, Rosario Dubarry, se ha olvidado de reclamar, pero de lo que no se olvidó es de su plaza, en la que todos los años Servicios Públicos ha bajado juegos, cerramiento, plantas, etc..Una Plaza que nace en el 1er.gobierno frenteamplista en Salto a través del presupuesto participativo, 2005-2010 y que el limismo, cambia su técnica, conquistando a Dubarry y desde ahí gestiona.. Una papa decía mi abuelo, esto de gestionar para los integrantes de la lista del Director, será el secreto para lograr las cosas? Festejan, celebran una intervención en la plaza, de la integrante de la lista del director de Servicios Públicos. Algún edil preguntará hasta cuando los recursos serán militantes?, algún edil preguntará o le enzeñará a Furtado, la diferencia de puente, estructura, por ejemplo.. Pero lo importante acá es que el intendente, el diputado limista y las designaciones directas, más comunicaciones de intendencia, incluido DRON, fueron a inaugurar una estructura en madera, que obviamente no durará nada, teniendo en cuenta el material, nada en comparación con otro material.

Pero la integrante de la 70 tiene su «puente» , una vez más arreglada su plaza, si se cambia de lista, le podrían arreglar las calles, o tendría a Varelita con sus campeonatos «fantasmas», tendría que pensarlo.

Eleven la mira, gestionen en serio, piensen en la gente y no nos tomen mas de ignorantes, el segundo «puente» de Furtado, con recursos públicos para la militancia 70.