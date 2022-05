¡Los Salteños no merecen esto!

En estas horas nos enteramos que NO llegará a Salto el Congreso Internacional de Turismo Religioso. Y cuando nos enteramos de esta noticia (que de entrada nos da tristeza) nos pusimos a investigar el porqué de esta decisión, con un gran trabajo del compañero Pablo Williams. Entonces nos encontramos con que la Intendencia de Salto no solo no le dió importancia al tema, sino que además la primera respuesta fue NO.

Ante las expresiones de la Cra. Marazzano en un matutino, la organizadora del evento Rosario Bianco dijo lo siguiente en su cuenta de Facebook: “Con todo respeto, los requisitos solicitados a las dos ciudades (Salto y Paysandú) sedes fueron los mismos desde el principio.Salto no respondió correos, llamadas, cancelaron su participación en el grupo de WhatsApp que tenían las intendencias con los organizadores. Perdimos meses sin poder tener cronograma de actividades y aun así se realizaron promociones en Países de Europa, Centro América y Mercosur, participando el director de Tutismo de Paysandú en algunas de ellas, si Salto hubiese respondido podría haber participado”.

Yo me pregunto: ¿Estamos en condiciones de decirle NO a un evento que nos va a traer gente y por ende mueve el sector Turístico que tan golpeado viene?, yo me imagino un Gobierno que de entrada diga SI, y después le busque la vuelta a las cosas, pero que de prioridad al Trabajo de los Salteños. Como Paysandú que lo va recibir y no se quejó, lo que hizo fue participar y estar a disposición de la organización del evento.

Resulta que somos los primeros en desocupación, tenemos al sector turístico endeudado y tratando de sacar la cabeza y nos damos el lujo de no ser sede del Congreso Internacional de Turismo Religioso. Cientos de extranjeros llegarían a Salto y no lo harán por la mala gestión de la Intendencia de Salto.

Es poco serio señora Coordinadora de Turismo y Señor Intendente, es poco serio y sobre todo muy poco responsable. Hay cosas en la vida que cuando se pierden no vuelven, y una de ellas son las oportunidades y quienes Gobiernan él Departamento han hecho un Doctorado en perder de éstas.

En este sentido es que estaremos evaluando los pasos a seguir sobre este tema.

¡Hay que poner sentido común y dejar de mirarse el ombligo porque Salto así no va despegar nunca señores y señoras!

Edil Facundo Marziotte Partido Nacional