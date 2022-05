Quien sos vos? Abuelo? Papá?

Me críe bañándome con mamá desnuda. Limpiándome los lugares soñados..la espalda, las piernas y los «huevitos»..

Luego apareció mi abuelo, un enchastre, y nos bañamos juntos y nos veíamos desnudos disfrutando de algo que era simplemente el amor de sangre, de familia, de corazón.

Un hdp edil suplente del Frente Amplio, defensor de banderas a estas horas indefendible fue procesado por reconocer haber abusado sexualmente de su nieta con el silencio de muchos que miraron para otro lado y no se hicieron cargo.

Puede suceder que en política todo sea aceptado pero que el Partido Comunista, partido de dignidad y lucha, y el Frente Amplio salgan a resolver expulsiones y decisiones cuando miraron denuncias preocupantes y anunciantes callando….termina siendo joda.

Tantas clases de ética, de manera de manejarse en la vida, de aceptar ser distintos aceptando a un degenerado que rompió la vida de una madre y de una nena.

No entramos en lo mediático porque esto es como bañarme con mi nieta en la ducha, no me desnudo, me baño y disfruto como disfruto a mi hija mujer con la que pasé lo mismo que con mi nieta.

Mil disculpas por exteriorizar broncas pero no acepto desde ningún lugar al degenerado reconocido y mucho menos la complicidad política. No hay forma de disfrazarla. Todos son cómplices. Yo puedo bañarme con mi nieta, con mi hija, con mis hijos. Nadie podrá jamás juzgarme por un atropello medianamente lógico a una enfermedad que contó con muchos cómplices.