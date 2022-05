Senador Germán Coutinho, Senado y Salto en clave de Coalición

Consultado por medios de prensa por la situación nacional, Germán Coutinho dijo considerar natural las negociaciones constantes y fuertes con la Coalición de Gobierno, que es de 5 partidos, es otra forma de actuar, un formato nuevo por el que estamos transitando con éxito. Concretamente estamos avanzando en sendos proyectos como el de las Políticas de Frontera, tan caros para los intereses de Salto en particular; el de los Deudores en Unidades Reajustables que beneficiaría a 20 mil familias; la Tenencia Compartida de los hijos: el futuro de la Central Hortícola, la Prisión para los mayores de 65 años, entre otros.

Al Frente Amplio todo le parece poco

Vinculado a la temática cotidiana de la política nacional entendió Coutinho que al Frente Amplio “todo le parece poco e insuficiente”. Sin embargo el gobierno ha sido muy responsable y a la vez efectivo para ayudar a los más necesitados y débiles de la sociedad. “Este es un gobierno sin traumas, que va para adelante, e incluso no le incomoda reconocer errores…”

La intendencia de Lima no hizo nada

Respecto a Salto, el senador colorado expresó que está en el podio de la desocupación y que no hubo ni hay ningún proyecto propio de la intendencia y el Dr. Lima, para mejorar las fuentes de trabajo; muy distinto al motorcito productivo de épocas pasadas -no tan lejos aclaró- con inauguración de obras importantes, hoteles y edificios para el desarrollo departamental.

No todos tienen un precio…

Finalmente Germán Coutinho, ex intendente de Salto, se manifestó esperanzado del futuro próximo. Se está armando un equipo de personas muy importantes, con sueños e ilusiones concretas para el desarrollo de Salto y veo muy optimista el panorama para adelante. El intendente Lima piensa y actúa como si todos tuvieran un precio económico, como lo dijo el Senador Danilo Astori en su momento, y por eso anda comprando dirigentes por doquier…” Su gobierno se ha despreocupado de la ciudad, no hay inauguración de obras importantes.

Dirigentes con sueños y no con ambiciones personales

A mi me gusta pensar y decirle a los dirigentes colorados y de Vamos Salto que “es muchísimo mejor quedarse con los dirigentes con sueños y esperanzas legítimas por Salto que con aquellos que pensaron y piensan solo en sus expectativas y ambiciones personales”.

Recién llegado del exterior en misión oficial

El senador German Coutinho, recién llegado de Marruecos, donde fue invitado en misión oficial, se manifestó contento y conforme con la visita al reino de África del Norte junto a su colega de la coalición gobernante Jorge Gandini. Afirmó que las relaciones con ese país son vitales para el crecimiento económico del Uruguay y sin dudas será la puerta de entrada del Uruguay al África y al mundo árabe musulmán.

Puerta de entrada al África y Mundo Árabe

Sostuvo que nuestro país le puede vender alimentos y software, carne y arroz. Hay interés mutuo de comerciar en beneficio de ambos países, ahora le tocará a Cancillería los próximos pasos pues el camino está abierto, declaró.