Almirón dijo que comprende reclamos de los sindicatos pero afirmó que hay una «agenda organizada» del FA y del PIT CNT

Ante un escenario de conflictividad laboral, que se ha venido manejando en los últimos días a propósito de la rendición de cuentas que está por entrar al parlamento, donde existe una lluvia de reclamos por parte de los sindicatos de los diferentes sectores de la actividad, la directora de CARU y dirigente de la Lista 71 del Partido Nacional, María Eugenia Almirón, dijo que si bien entiende las reivindicaciones que llevan adelante los trabajadores, sostiene que el Frente Amplio entró en el juego para alentar las mismas.

Almirón destacó que la central sindical y el Frente Amplio «blanquearon su relación» luego que Fernando Pereira asumiera la presidencia de la fuerza política, pero añade que le «extraña» la «falta de paciencia» del PIT CNT con este gobierno cuando a su juicio, fueron más comprensivos con los gobiernos del Frente Amplio.

En tal sentido, Almirón señaló que «las reivindicaciones yo las respeto, pero dado el blanqueamiento de las relaciones del PIT CNT con el Frente Amplio, luego de la asunción de Fernando Pereira como titular del Frente, digamos que lo puso ahí el PIT CNT, y por eso para mi hay una agenda organizada entre ambos para querer golpear al gobierno», dijo.

Pero por otro lado, la dirigente política dijo que «entiendo las reivindicaciones, las comprendo, pero también entiendo que cuando los sindicatos tuvieron sus dificultades en los gobiernos del Frente Amplio, desde el PIT CNT hicieron silencio de radio. Por eso nos extraña la irascibilidad y la falta de paciencia que tiene el PIT ahora a diferencia de cómo se manejaron durante los gobiernos de la izquierda».

Sostuvo que «Uruguay atravesó una serie de dificultades, una pandemia de 2 años y tenemos el mismo rango de inflación que Estados Unidos, y no creo que el PIT CNT vea eso, encima la guerra de Rusia contra Ucrania ha generado un problema mundial de aumento de costos y eso no refleja una realidad que es no solo del Uruguay sino de todo el mundo, y con esta serie de paros que han hecho y que pretenden realizar no están dejando gobernar».