Cardos en flor: experiencia educativa de apicultura en cárcel de Durazno

Hombres y mujeres privados de libertad en la Unidad 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación en Durazno aprenden a leer y escribir a partir de la Apicultura. La experiencia a cargo de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA), ha propiciado el desarrollo de una actividad que promueve la superación y acompaña el crecimiento personal.

Noventa personas privadas de libertad, entre las que se cuentan hombres y mujeres, participan del curso de alfabetización que la DEJA del Consejo Directivo Central dicta a partir del aprendizaje de la Apicultura en la Unidad 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Durazno. El maestro encargado del curso, Federico Hernández, ideó la propuesta que dirige desde el año 2020 y que ha ido creciendo y captando nuevos adeptos.

La directora de la DEJA, Marisa Grosso, destacó la calidad de la iniciativa que permite alfabetizar a las personas privadas de libertad a partir de la participación en un proyecto que involucra diferentes áreas de conocimiento y de participación.

De este modo, quien se acerca a aprender tiene la posibilidad de interiorizarse en un oficio que además de permitirle ocupar un tiempo de calidad, también le aporta herramientas para poder sustentarse económicamente en el futuro.

Grosso destacó que la iniciativa ha generado un gran movimiento en el departamento, capitalizándose apoyos de diferentes procedencias y despertando en quienes participan un sentido de pertenencia y gratitud. “Es importante brindarles herramientas para su salida, pero también darles la oportunidad de hacer una vida distinta allí adentro”.

Del total de la miel cosechada una parte se destina al INR y la otra se divide entre los que trabajaron. “Uno de los privados de libertad a quien Aldeas Infantiles había ayudado mucho a su hija, decidió donar a esta institución sus 50 kilos de miel que podía vender para su beneficio. En los espacios de este tipo hay mucha gente que tiene ganas de salir adelante. Ellos están con una emoción enorme por esta iniciativa”, valoró Grosso.

La directora destacó la labor del maestro Federico Hernández que desde su infancia vivió de cerca la Apicultura, ya que su padre se dedicaba a esta labor. Con su determinación y empuje, el educador ha despertado el interés de la población de la cárcel en la propuesta, habiendo aumentado la participación de cuatro personas en 2020 a noventa en 2022, lo que equivale a aproximadamente la mitad de las personas privadas de libertad en esta institución.

Hernández considera que esta iniciativa permite “derribar barreras y romper estigmas”, ya que otorga a las personas en contexto de encierro la posibilidad de desenvolverse en una tarea agradable, comprometida y que genera un rédito económico.

Los cardos también florecen

Durante 2020, un grupo reducido de alumnos de la Unidad 18 y el maestro participaron del Club de Ciencias en la feria departamental y nacional con el grupo «Los cardos también florecen». La investigación que presentaron se denominó “Estudio sobre la producción de miel y polen en A. Mellifera con sistema de doble reina simplificado”.

Este fue uno de los puntapiés iniciales para que los alumnos se involucraran con el proyecto y otras personas privadas de libertad se entusiasmaran con la propuesta.

Hernández destacó que “a pesar de no poder desarrollarla a pleno por carencias de organización, tiempos y materiales obtuvo reconocimientos de UNESCO y de Rotary Club. Las cinco colmenas a las que se aplicó el sistema produjeron 30 kilos de miel cada una en las tres semanas que se desarrolló el trabajo.

El maestro resaltó que el nombre de la miel, «Cardos en flor», fue elegido por ellos y también el diseño de la etiqueta y otros aspectos relativos a la logística del proyecto.

Destacó además que en el transcurso del año 2021 participaron 52 alumnos y 10 alumnas. La totalidad del alumnado obtuvo -como mínimo- nociones básicas, y algunos alcanzaron niveles de casi suficiencia en el manejo autónomo de colmenas. Asimismo, se lograron extraer 300 kilos de miel. Para este año esperan superar en 200 la cantidad de kilos. En la actualidad, los alumnos cuentan con 60 colmenas.

Cabe destacar que además del aprendizaje de cómo extraer la miel, desde este mes también se ofrecerán cursos de Carpintería orientados a la tarea y ya se dictan cursos de Gastronomía basada en miel.

El profesor de Carpintería dará clases seis horas a la semana durante seis meses gracias al apoyo del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), y 120 horas durante un trimestre renovables con el respaldo del Campus de UTU. Los cursos comenzarán a impartirse en la tercera semana de junio de 2022.

Por otra parte, el aserradero del Instituto Nacional de Rehabilitación ubicado en el departamento de Treinta y Tres provee la madera requerida para las sesenta colmenas existentes.

Otros apoyos

Los aportes y vínculos interinstitucionales que les permiten continuar profesionalizando el sistema de enseñanza -que también constituye un emprendimiento- han ido en aumento.

Desde este año la Sociedad Apícola de Uruguay (SAU) efectuará las acreditaciones finales de conocimientos que serán evaluados y certificados por ella.

Por otra parte, gracias a un aporte realizado por particulares de aproximadamente $ 90.000, fue posible techar un edificio de 120m2 para instalar la carpintería dentro del predio.

También se recuperó una carnicería en desuso para instalar una sala de envasado que se encuentra en pleno funcionamiento. La encargada de esta sala ya aprobó la capacitación de manipulación de alimentos, cuenta con carné de salud vigente y la miel cumple los requerimientos de trazabilidad (registro de propietarios de colmena y de sala de extracción habilitada).

Asimismo, el MIDES adquirió los trajes que utilizan los apicultores.

Compartir los aprendizajes

Otra de las aspiraciones de los involucrados en el proyecto, es el diseño de un plan de Apiturismo en el que se comenzará a trabajar desde este año.

En este sentido, la iniciativa incluye la recuperación de un edificio abandonado, su parquización, la capacitación de una guía turística a cargo de la UTU y comenzar a recibir a grupos de visitantes en forma piloto.

Con respecto a la construcción de los espacios que albergarán el aspecto social de la propuesta, Hernández valoró que “todo tiene que ser de calidad y de primera. No hay excusas para no apostar a la excelencia en todo. Esa también es la filosofía, no hay excusas para no hacer todo bien.”.

Recientemente, niñas y niños de cuarto año de la Escuela N° 75 “Manuel Oribe de Durazno” participaron de una jornada que superó las expectativas de los involucrados. En esta oportunidad, los escolares concurrieron a la Unidad 18 donde extrajeron colmenas de abejas y también cocinaron productos a base de miel.

Además, algunas escuelas de la zona, interesadas en la temática de la Apicultura, se comunican con frecuencia con el INR para establecer contacto y recibir de parte de las personas privadas de libertad charlas virtuales para aprender más.

En una carta que el maestro recibió, uno de sus alumnos de Primaria que participó de estas actividades reflexionó: “Eres el primer maestro que nos enseña muchas cosas de las abejas […] En solo tres meses nos enseñaste pila de cosas como la polinización, el cuerpo humano y otras cosas más. […] Me encantó la jornada del lunes. Aprendí más cosas aún no solo de las abejas y de la cárcel, sino que aprendí que los presos son personas iguales que nosotros».