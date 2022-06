Censura en el Frente Amplio Salto, Alonso y su «podrá»

Quinto Elemento accedió a la confirmación en estos días, de algo que ya teníamos conocimiento, pero que lamentablemente, con el pasar de los días no cambió para nada la situación. Tiene que ver con la censura, que el Presidente de la Mesa Política del FA en Salto Luis Alonso, «delfin» del intendente Lima, lleva adelante en el Frente Amplio Salto.

Todos sabemos que la integración de la Mesa Política del FA, se da por la representación de sectores y bases votados en la interna, pero que el estatuto también permite que aquellos sectores que no llegaron a los votos necesarios en la interna, la integren, participen, sin voto pero con voz. En el sentido más democrático, Inclusivo, y con la premisa que la participación sea real. En el sentir más frenteamplista, donde todas las voces sean escuchadas, en la discusión con argumentos, o sin como sucede muchas veces pero que todas las voces se expresen, sin censura, sin mordazas. Pero el inefable Alonso, siguiendo a su mentor, dejó a los sectores que «casualmente» no son de la barra, sin participación. El interpreta el estatuto como quiere, y como conviene, posiblemente porque tendría que tener un training político que no lo tiene, comprensión lectora y respeto por el Frente Amplio, y eso incluye los sectores con los que no comulga, los mismos que hasta hace un tiempo lo llevaron a firmar documentos anti Lima…

Interpretar, Alonso querido es que el «podrá» invitar los sectores sin voto pero con voz, te habilita a vos, a creer que es un cumpleaños feliz, y que depende de tu humor «participar u invitar», estas muy equivocado. El Frente Amplio no sos vos, ni tu mentor, ni el hermano, ni los que cayeron ahí. Es mística, es lucha, es pueblo, es la gente, y vos estas censurando a la gente. Sectores como Arerunguá, MPP, 2121, PDC, Fidel, 888,711 se ganaron hace mucho tiempo y vos ni eras nacido pequeño «delfin», el derecho de tener voz, mas allá de cualquier estatuto. No sea nabo mijo, como decía el Pepe, leelo bien, y no atropelle más de lo que ya han hecho.. .Ya antes del referéndum tu Mesa se los negó, que raro…

Ahora te mandaron nota, leela y dale trámite, hace las cosas bien, ya van como 3 semanas, no te tomes el tiempo que te tomabas en la Uba 1, cuando no ibas a trabajar, dale recibido y acepta que participación es democracia, de lo contrario dejame decirte, estas en el horno «Delfin»…