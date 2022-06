«Hoy es el 1er.día camino a la Intendencia de Salto», dijo Coutinho

Este sábado al mediodía el Senador Germán Coutinho, junto a los dirigentes de Vamos Salto reunió a los dirigentes de Vamos Salto a las 11hs en el Club Uruguay. Allí estuvieron presentes la Agrupación de Gobierno, quienes representan el colectivo en diferentes espacios y los dirigentes barriales, zonales que están con ganas de comenzar a trabajar en esta nueva etapa. El Senador hizo una evaluación evaluación política y dijo que : » Hoy es el primer día camino a la Intendencia, vamos a recuperar la Intendencia de Salto, para eso solo una cosa, a trabajar, trabajar y trabajar!!

Nadie es VAMOS SALTO y VAMOS SALTO somos todos. Venimos de una elección que no nos salió bien y cuando las cosas no salen bien hacemos duelos y los duelos son duelos…Convoco hoy a los compañeros y les digo que el duelo terminó!!

Tenemos el mejor capital social,» dijo Coutinho.» No vivo en Mvdeo porque quiero, vivo porque es lo que me toca, si no hago una buena gestión como senador, no tengo chance de volver a ganar la intendencia»