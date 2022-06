Jugando con la necesidad de la gente

Algo que siempre se le cuestiono a la actividad política es que, algunos, utilizan la necesidad o desesperación de la gente para alcanzar fines electorales y luego como dice el refrán, “si te he visto no me acuerdo”.

Cuando hace ya varios años decidimos dedicarnos a esta actividad, sabíamos que esto sucedía y era muy criticado, por supuesto que no lo compartíamos, ni lo hacemos ahora. Desde el primer día decidimos tomar otro camino, el de siempre decir la verdad, dar respuesta y ser frontal.

Esto seguramente algunos podrán decir que en política no sirve, porque la historia marca que quienes muchas veces han sido así, “no les ha ido bien”. Para nosotros no importa el final del trayecto, importa el camino elegido y es por eso que difícilmente cambiemos de trillo. Somos claros en nuestras convicciones, firmes con las ideas y sinceros con la gente, es lo que desde hace años tenemos como carta de presentación.

Ustedes se preguntarán porque decimos esto y lo hacemos porque entendemos, que cada tanto, hay que dejar algunos puntos claros, para que cada uno de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones. No es nuestro deseo que alguien esté de acuerdo con nosotros solo por leer lo que escribimos, pedimos que lo analicen en profundidad y cada uno luego decida.

Traemos este tema a colación ya que por estos últimos tiempos hemos visto como distintos actores políticos se han visto tentados a tomar el camino de “jugar con la necesidad de la gente” y nos referimos al propio Intendente de Salto, Andres Lima.

Poniendo por delante sus intereses personales, el de su carrera política y no los intereses de Salto, nos hemos encontrado con actitudes que rechazamos. Decenas de personas se nos han acercado a comentar situaciones, donde aún están a la espera de una promesa electoral, continúan esperanzados en que esas promesas llegarán, pero lamentablemente creemos que respuestas no tendrán.

Hemos escuchado de todo, terrenos, casas, materiales de construcción, trabajos en la Intendencia o con empresas cercanas al ejecutivo, etc. Son de los más variadas, pero todas tienen un denominador común, la promesa fácil y aprovecharse de la necesidad o sueño de esa gente.

Un día tras otro vemos como el Intendente entrega terrenos a cooperativas o particulares para que construyan su casa, pero cómo y en qué condiciones lo hace, esto es lo que nos preguntamos.

La enorme mayoría es mediante el comodato precario y ahí está donde decimos que se sigue jugando con la necesidad de la gente. Quienes reciben ese papel, creen que tienen todo asegurado, pero lo que nadie les dice, es que para disponer la propiedad estas cosas deben pasar por la Junta Departamental y contar con mayorías especiales, sino, seguirán siendo rehenes del Intendente.

Nosotros les decimos al Intendente que deberá dar explicaciones, lo vamos a llamar a la Junta para que nos explique, pero, sobre todo, para que dé la cara y les diga a los beneficiarios y a los que no los son, como es la situación, que se haga cargo y se ponga en regla y, sobre todo, que no se aproveche de las situaciones y vaya de frente con la verdad, que le aseguro, quizás el camino es más largo, pero no duele, ni pesa en la conciencia.

Carlos Silva

Edil, Lista 50

Partido Nacional.