NiunaMenos: Justicia es que no pase, Salto

Un año más que estamos juntas, pero no estamos todas: falta Nazarena, falta Olga, falta Cristina,

falta Nataly, y también falta Tamara.

Todas gurisas y mujeres de nuestra ciudad víctimas de la máxima expresión de odio que padecemos

las mujeres: el FEMICIDIO.

Sr. INTENDENTE ANDRÉS LIMA, en Salto, a pesar del horror vivido con el último femicidio de

Tamara, nada ha hecho usted por el tema URGENTE de casas de breve estadía y se la vamos a

seguir cobrando, porque por esa desidia, las mujeres víctimas de violencia siguen de un lado a otro,

o terminan en las pensiones mugrosas pagas de su bolsillo.

SR. JEFE DE POLICÍA AYUTO,, no basta con decir que su policía es profesional, demuestre con

hechos la profesionalización y que los funcionarios a cargo de la Unidad Especializada en Violencia

actúen correctamente y sin violentar aún más a las víctimas. Porque su policía,

a la hora de dar parte al juzgado o a Fiscalía, cuando denunciamos, recortan nuestros relatos, hacen

apreciaciones personales, disminuyen gravedades, y así comienza una cadena de errores y horrores

que afecta a cada una de las mujeres que nos animamos a denunciar. Es la primera violencia

institucional que se nos presenta.

Al SISTEMA JUDICIAL, FISCAL MARTÍN GALLIAZZII, un abusador sexual reincidente no se

recupera ni rehabilita en 2 años y 8 meses. Es usted la parte acusatoria, necesitamos que se

apliquen las penas más severas para los violadores, penas que existen pero aparentemente NO SE

PIDEN, no hay justicia si en tan poco tiempo lo tendremos nuevamente caminando entre nosotras,

así no podemos estar tranquilas ni seguras. Nos gustaría saber qué tipo de fiscales tenemos en

nuestro país! Al parecer a muchos les gusta codearse con los abusadores y burlarse de las víctimas,

tal como el fiscal RAÚL IGLESIAS que archivó 300 denuncias por delitos sexuales y se va a

entrevistar con Nacho Alvarez. Las penas y el proceder de la justicia y de la fiscalía resultan una

verdadera trampa para quienes se animan a denunciar. Continuamente se nos revictimiza, se nos

expone públicamente, y todo el sistema pareciera que conspira en nuestra contra. Siempre se pone

en duda la palabra y el accionar de las víctimas, pero jamás se cuestiona a los abusadores y

violentos. Esta situación ya se ha tornado insostenible, estamos tremendamente hartas de tanta

misoginia, de tanto odio sobre las mujeres, niñas y niños. Y sepan que con estos mensajes lo único

que provocan es intentar silenciarnos, que no denunciemos y que nuestra palabra no sea escuchada.

Al ESTADO PROXENETA: la explotación sexual de las mujeres, aunque se regularice NUNCA

SERÁ TRABAJO, pregunten a las mujeres que están en situación de prostitución, cuántas elijen y

cuántas están ahí porque no tienen opción.

Las mujeres necesitamos acciones concretas, efectivas para acceder a trabajo digno, porque no es

ninguna sorpresa que estar en la prostitución, en la calle o donde sea, significa peligro y riesgo

inminente.

Y por último queremos decir bien alto:

Las niñas, niños, adolescentes y mujeres somos sujetas de derecho, derecho a una vivienda digna,

a un trabajo que dignifique, ¿hasta cuándo el gobierno Departamental va a usar a las mujeres para

sus sucias campañas políticas prometiendo terrenos y trabajos que nunca llegan? Esta situación ya

es de público conocimiento, nos usan y nos abusan aprovechándose de las múltiples

vulnerabilidades que atravesamos! Alerta mujeres: si les prometen terrenos, trabajos a cambio de

militancia política ES MENTIRA y sobretodo abusiva.

Vamos a seguir denunciando todo este sistema putrefacto, nos tendrán firmes cada vez que dejen a

un abusador libre, cada vez que las instituciones nos violentan.

Allí estaremos, porque somos muchas, porque nos tenemos, porque nuestras vidas valen.

No nos atemorizan, vamos por todo, porque ya es hora de accionar.

Justicia Es que No Pase.

Ni una Menos, vivas nos queremos!

La Revuelta Subversiva