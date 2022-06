Plan de acción vs ausencia de Plan

Mientras el Intendente y su Gobierno tercerizan la “ayuda social”, dándole la potestad a un privado de establecer criterios y manejar insumos que son comprados con recursos de todos en diferentes Ollas y Merenderos de la ciudad.

El Gobierno de Lacalle Pou a través de Mides, INAU, Primaria, Secundaria e Inda tiene un plan claro, entrega 18881 Almuerzos y 17403 Desayunos y Meriendas diarios en todo Salto.

Se puso en marcha un comedor Departamental que brinda 1200 platos todos los días en el almuerzo y actualmente se está planteando incrementar eso a las cenas. Con la higiene necesaria, con la dignidad necesaria, y el cuidado nutricional que estos alimentos deben de tener, con la garantía y el respaldo del Estado.

El Intendente se mostró favorable a esta herramienta, pero en la práctica prefiere hacerlo a través de un colectivo privado de Ollas y Merenderos que no tienen ningún tipo de control. Sin garantías de buenas prácticas, sin garantías sanitarias y sumémosle un descontrol en cuanto a donde van cada una de esas porciones, sin hacer un seguimiento, un trabajo profundo para contener a esa familia.

Entonces me pregunto: ¿Por que? ¿Perseguirá algún rédito político partidario de esta manera? Porque sincera y objetivamente no hay una razón aparentemente muy sensata para decidir por un camino que no da garantías. Fuera de la emergencia sanitaria, porque vaya si la situación es distinta.

No puede ser la Olla y el Merendero el fin último de una política social que parta desde la Institucionalidad, cuando debe ser una actividad que refleje más la necesidad de compartir, de generar una actividad social y recreativa que nace desde el Barrio para con su comunidad.

Nosotros respaldamos y defendemos el trabajo que se realiza desde lo institucional del Gobierno Nacional, y creemos que es el mejor camino para palear la situación.

Facundo Marziotte

Edil Partido Nacional