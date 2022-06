Procesado por destrozar cubiertas con cuchillo

El día Domingo pasado en Avda. Rodó casi Maciel, siendo la hora 04:00’, en momentos que personal policial de PADO, realizaba recorridas en la zona es interceptado por personal de Seguridad Privada del local quienes manifestaron tener una detención ciudadana. Hicieron entrega de un masculino mayor de edad, quien habría provocado daños con un arma blanca en los neumáticos de un vehículo estacionado en el lugar. Entrevistado el propietario, masculino mayor de edad, formuló denuncia por daños. Puesto en conocimiento el Fiscal de Turno dispuso: “detención del masculino, derivar a Dirección de Investigaciones, declaración bajo actas a la víctima y se le consulte expresamente si desea instancia penal, declaración bajo actas de testigos, Policías actuantes. Relevamiento de cámaras. Policía Científica realice documentación del arma blanca y de los daños en el vehículo. Se le curse resultado de espirometría y abogado defensor”.

Una vez culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto se dispuso tener por formalizada la investigación seguida por Fiscalía Letrada Departamental de Salto de Primer Turno contra C.A.G.M por la presunta comisión de un delito de daño especialmente agravado en calidad de autor y por Decreto se dispuso hacer lugar a las medidas solicitadas por la Fiscalía durante la investigación, medidas cautelares no privativas de libertad por el término de 180 días consistentes. A- Fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al Tribunal. A-Obligación de presentarse ante la seccional policial de su domicilio una vez por semana. C- Prohibición de salir del país sin autorización previa. Dispónese el cese de detención.-