Agencia Nacional de Vivienda removió a jerarca que archivó informe que advertía sobre posibles pérdidas millonarias

El presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Klaus Mill von Metzen, dijo a Telemundo que fue removido de su cargo el gerente general del organismo que archivó el informe que advertía por posibles pérdidas de más de US$ 400 millones por prescripción de créditos hipotecarios

Mill von Metzen descartó que la remoción tuviera relación con este episodio, sin embargo, y dijo que “fue por varias irregularidades que no vienen al caso”.

Pese a que la Ley de Urgente Consideración (LUC) se aprobó en julio de 2020, recién en abril de 2022 la gerencia de créditos advirtió a la presidencia de la ANV el riesgo de prescripciones en hipotecas, con pérdidas millonarias. Y eso implicó una actuación rápida del Parlamento, que la semana pasada debió votar un proyecyo de ley de urgencia para evitar esta pérdida.

“A fines de mayo, primeros días de junio, se le comunica al Ministerio de Economía y al Ministerio de Vivienda acerca de cuáles son las posibilidades de este camino. Paralelamente, también lo que se le pide al área de crédito es cuál es la cantidad de créditos que están implicados acá y el monto que eso influye. Recién ahí en junio tuvimos conocimiento del monto, de que estábamos en torno de los US$ 400 millones, afectados 2.560 créditos aproximadamente, en la cual el 85% son cooperativas de viviendas a nivel de todo el país”, dijo Mill von Metzen.

En una de esas sesiones, la directora del Frente Amplio, Verónica Dodera, menciona el expediente del área jurídica advirtiendo la situación. La gerencia general de la ANV había archivado ese expediente en enero de 2021 y ahora una investigación administrativa busca determinar por.

“Lo que normalmente se hace es avisar al directorio que hay algo, por lo menos puesta en conocimiento. En este caso no se hizo. La gerencia general no sigue más en el cargo. No por este caso. La resolución se tomó en marzo-abril por varias irregularidades que no vienen al caso para mantener una línea más contigua entre lo que es la dirección y la gerencia general. Esa persona no está más en el cargo. Esto que sucedió me parece que apunta más a una no experiencia en el cargo. El tema está cerrado”, agregó.

El exgerente general Gustavo Fernández pertenecía a Cabildo Abierto (es coronel retirado) y el cargo ahora es ocupado por su correligionaria Flavia Silva. El presidente de la ANV defendió la gestión porque se actuó a tiempo para evitar pérdidas millonarias.