El Partido Nacional llamará a sala al intendente Andrés Lima por creación de asentamientos, entrega de terrenos y otras irregularidades

El Dr. Carlos Silva, Edil del Partido Nacional en Salto fue entrevistado en la mañana del miércoles en Quinto Elemento Radio por Mundo Fm 107.9, que dijo que «Cuando le presentamos el pedido de informe al intendente de Salto, lo hicimos o tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, para que nos responda, para que no haya, excusa de demoras o algo más. Fueron cinco preguntas y recibimos un mes después la respuesta, con dos de ellas respondidas, dos prácticamente sin respuesta y una que la obviaron. Hay afirmaciones, dijo Silva de jerarcas de intendencia donde reconocen su responsabilidad en la formación de nuevos asentamientos en Salto. Intendencia, reconoce el traslado de familias que le corresponde el PMB en Barrio Artigas y fueron llevados al asentamiento «Los Teros», reconoce el gobierno departamental que le dio corte de rancho por ejemplo. «

Agregó Silva que «La Intendencia genera nuevos asentamientos, y está bueno aclarar que esto no es contra la gente que tiene necesidad de una vivienda o de un terreno, es para proteger a la gente que es utilizada por el Clientelismo limista. Se le da, a la gente un papelito que va hasta el final del período, consideramos que debe tener una política de viviendas, que lo haga correctamente. Que genere espacios para viviendas, terrenos, cooperativas y que los entregue con todos los servicios, agua, luz, calles en condiciones, ómnibus, saneamiento. Y vemos en zona de barrio Uruguay por ejemplo, terrenos con carteles de cooperativas, que no pasaron por la Junta Departamental de Salto, donde fue el llamado, el criterio, a quienes eligieron. Estas cosas nos preguntamos y no están respondidas en el pedido de informe. Por estas cosas, que son irregularidades y en algunos casos graves, vamos a llamar a sala al intendente de Salto para que él responda, no otro integrante del gobierno departamental, que puede hacerlo, él.

Dijo Silva, «que se juega con la necesidad de los salteños y con el patrimonio de Salto» .